Мужчина наворовал косметики на 7,5 тысячи и попал на видео Росгвардия задержала москвича с ворованной косметикой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, который украл из магазина парфюмерию в сумме на 7,5 тысячи рублей, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Кража попала на камеру видеонаблюдения. При этом до установления факта кражи подозреваемый вел себя в отношении росгвардейцев дерзко. Подозреваемого передали полиции.

Администратор магазина косметики сообщила о гражданине, который пытался совершить кражу косметической продукции. [Нарушителем] оказался 38-летний житель столицы. При разговоре со стражами порядка он вел себя дерзко, свою вину отрицал, — сообщили в Росгвардии.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что мужчина пытался украсть из магазина парфюм. Дальше правоохранители решат, по какой статье будут судить злоумышленника.

Ранее в городе Сасове Рязанской области был задержан голый мужчина, подозреваемый в краже. Он был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Видео с эксгибиционистом было опубликовано в социальных сетях. На теле мужчины видны две татуировки с восьмиконечными звездами. Этот символ активно используется в воровской культуре.