03 сентября 2025 в 18:52

Эксперт допустил конец ВСУ через две недели из-за тактики ВС России

«Царьград»: ВСУ могут просуществовать еще две недели

До предполагаемого конца ВСУ осталось две недели из-за изменения тактики Вооруженных сил России на СВО, считает обозреватель «Царьграда» Илья Головнев. По его словам, российская армия может в ближайшее время нанести удары по ключевым объектам энергетической инфраструктуры Украины.

МО РФ не комментировало эту информацию.

По мнению Головнева, целями станут подстанции, распределительные узлы, склады топлива и газовые хабы, что может оставить в рабочем состоянии лишь 20% генерации электроэнергии. Обозреватель отметил, что это приведет не только к серьезному экономическому спаду, но и вызовет кризис в оборонной сфере.

Ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что российская сторона видит «свет в конце тоннеля» в вопросах урегулирования украинского кризиса. Однако он отметил, что при необходимости Москва готова добиваться поставленных целей военным путем. Глава государства добавил, что администрация США под руководством президента Дональда Трампа демонстрирует искреннее стремление найти мирное решение конфликта. По его убеждению, достижение приемлемого варианта прекращения боевых действий является вполне реальной задачей.

Путин также говорил, что в рамках специальной военной операции Россия борется за право людей говорить на родном языке и сохранять свою культурную идентичность. Он подчеркнул, что каждый человек должен иметь возможность жить в соответствии со своей культурой и традициями, унаследованными от предыдущих поколений.

