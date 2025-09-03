«Хочу это подчеркнуть»: Путин ответил, за что Россия борется на СВО

Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции ‭«Дяоюйтай» в Пекине

В рамках специальной военной операции Россия борется не столько за территории, сколько за право людей говорить на своем языке, заявил президент Владимир Путин по итогам поездки в Китай. Он подчеркнул, что каждый должен жить в рамках своей культуры и традиций, переданных от прежних поколений.

Мы вообще, честно говоря, хочу это подчеркнуть, мы же боремся не столько за территории, сколько за права человека и за право людей, которые проживают на этих территориях, говорить на собственном языке, жить в рамках своей культуры, — сказал Путин.

Глава государства призвал уважать мнение народа, который решил жить в составе России. Он напомнил, что в этом и заключается демократия. Кроме того, это полностью соответствует международному праву.

Хочу напомнить и о первых статьях Устава Объединенных наций, где прямо написано о праве наций на самоопределение, — добавил Путин.

Президент России также заявил, что никогда не исключал возможность встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако он поставил под сомнение целесообразность таких переговоров.