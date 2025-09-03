Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 17:35

Путин увидел «свет в конце тоннеля» переговоров по Украине

Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции ‭«Дяоюйтай» в Пекине

Российская сторона видит «свет в конце тоннеля» по части урегулирования украинского кризиса, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Однако он отметил, что при необходимости Москва готова добиваться целей военным путем.

Мне кажется, есть определенный свет в конце тоннеля. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Если нет, то нам придется решить все поставленные перед нами задачи вооруженным путем, — сказал Путин.

Глава государства добавил, что администрация США под руководством президента Дональда Трампа демонстрирует искреннее желание найти мирное решение конфликта. Он убежден, что договориться о приемлемом варианте прекращения боевых действий вполне реально.

Путин также заявил, что в рамках специальной военной операции Россия борется не столько за территории, сколько за право людей говорить на своем языке. Он подчеркнул, что каждый должен жить в рамках своей культуры и традиций, переданных от прежних поколений.

Россия
Владимир Путин
Украина
СВО
переговоры
США
