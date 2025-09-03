Машинист поезда снял на камеру зацеперов, метнувших булыжник прямо в кабину

Несколько подростков-зацеперов бросили булыжник в кабину электропоезда после того, как проехались на крыше электрички, сообщает Telegram-канал «112». Он также опубликовал видео, снятое от лица машиниста. На нем видно, как дебоширы в капюшонах попадают камнем прямо по стеклу.

Как уточнил канал, инцидент произошел в Подмосковье. Поезд двигался от Лосиноостровской станции до Мытищ. По прибытии электрички на станцию подростки перебежали пути и устроили засаду. При этом стекло в кабине машиниста выдержало удар. В результате обошлось без пострадавших.

Ранее в Москве подросток-зацепер решил прокатиться на крыше электрички и погиб. Трагедия произошла на Ярославском направлении Московской железной дороги на платформе Яуза. Молодого человека ударило током, после чего он провалился между первым и вторым вагоном поезда.

До этого в Новосибирске подростки-зацеперы напали на водителя трамвая. Дети незаконно залезли на вагон и, когда женщина попыталась их снять оттуда, брызнули в нее перцовкой, обругали и повредили стекло.