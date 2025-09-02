Подросток решил прокатиться на крыше электрички в Москве и погиб

Подросток-зацепер решил прокатиться на крыше электрички в Москве и погиб, сообщило издание 360.ru со ссылкой на очевидцев. Трагедия произошла на Ярославском направлении Московской железной дороги на платформе Яуза.

Как сообщает источник, молодого человека ударило током. После этого, уточнили очевидцы, подросток провалился между первым и вторым вагоном поезда. В связи с произошедшим движение на данном направлении было остановлено на два часа.

Ранее высокоскоростной поезд «Сапсан», следующий из Санкт-Петербурга в Москву, остановился в Твери почти на 50 минут из-за инцидента с зацепером. 14-летний подросток попытался незаконно проехать на крыше поезда и получил серьезные ожоги от удара током.

До этого в Москве на крыше поезда на платформе Новоподрезково Ленинградского направления нашли тело заживо сгоревшего 14-летнего подростка. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 13 июля.