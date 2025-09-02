Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 12:14

Подросток решил прокатиться на крыше электрички в Москве и погиб

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Подросток-зацепер решил прокатиться на крыше электрички в Москве и погиб, сообщило издание 360.ru со ссылкой на очевидцев. Трагедия произошла на Ярославском направлении Московской железной дороги на платформе Яуза.

Как сообщает источник, молодого человека ударило током. После этого, уточнили очевидцы, подросток провалился между первым и вторым вагоном поезда. В связи с произошедшим движение на данном направлении было остановлено на два часа.

Ранее высокоскоростной поезд «Сапсан», следующий из Санкт-Петербурга в Москву, остановился в Твери почти на 50 минут из-за инцидента с зацепером. 14-летний подросток попытался незаконно проехать на крыше поезда и получил серьезные ожоги от удара током.

До этого в Москве на крыше поезда на платформе Новоподрезково Ленинградского направления нашли тело заживо сгоревшего 14-летнего подростка. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 13 июля.

электрички
Москва
подростки
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России зафиксировали двукратный рост спроса на туры в Китай
Побег террористов из СИЗО на Урале привел к федеральному розыску
Эвакуация в Ростове, подростки-террористы: как ВСУ атакуют РФ 2 сентября
10 лучших рецептов из яблок: от классической шарлотки до соуса
В ГД рассказали, как детей в России учили истории по учебникам фонда Сороса
Психолог рассказала, какое занятие помогает справляться с эмоциями
Убийца Парубия раскрыл свой мотив на суде
В Кремле обозначили, с кем будет Путин на параде в Пекине
Число жертв сильного землетрясения в Афганистане превысило тысячу
Кнутов объяснил нашумевшую карту Украины с брифинга Герасимова
Раскрыта личность убийцы экс-спикера Верховной рады
Скончалась артистка, на лечение которой собирал деньги Цыганов
Герой России назвал ответственных за проблемы в системе образования России
Подросток из Ижевска показал, где хранил рюкзак с бомбой для подрыва завода
«Вы знали, что Дональд Трамп чеченец?»: Кадыров выложил видео с главой США
«Сильно устарел»: в Госдуме высказались о будущем закона «О ветеранах»
Киссинджер, Меркель: кто жил в резиденции «Дяоюйтай», где остановился Путин
Дочь Заворотнюк пошла в первый класс
Во ФСИН отреагировали на сообщения о самочувствии Стрелкова
Путин высказался об амбициях Украины попасть в НАТО
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.