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27 июля 2025 в 03:24

Удар током зацепера остановил «Сапсан», следующий из Петербурга в Москву

«Сапсан» в Твери задержался на 50 минут из-за зацепера, которого ударило током

Фото: Federico Gambarini/dpa

Высокоскоростной поезд «Сапсан» из Санкт-Петербурга в Москву остановился в Твери почти на 50 минут из-за инцидента с зацепером, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». 14-летний подросток попытался незаконно проехать на крыше поезда и получил серьезные ожоги от удара током.

Пассажиры сообщили, что именно этот случай стал причиной задержки. Мальчика срочно госпитализировали на скорой помощи. При этом всем пассажирам было направлено уведомление о задержке в 50 минут по «техническим причинам».

До этого в Московской области зацепер погиб от удара электрическим током, находясь на крыше движущегося поезда. За последними минутами жизни молодого человека наблюдал его друг. После случившегося подросток, снимавший происходящее, покинул место трагедии, однако позже добровольно рассказал обо всем родителям.

Также в Ленинградской области на строительной площадке в поселке Новоселье 32-летний рабочий-мигрант из Центральной Азии погиб в результате падения с пятого этажа недостроенного здания. По предварительной информации следствия, причиной стало обрывание троса фасадного подъемника, на котором находился мужчина. Прибывшие медики констатировали смерть рабочего, занимавшегося монтажом вентиляционных систем

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