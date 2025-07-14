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14 июля 2025 в 18:23

На крыше поезда Тверь — Москва нашли обгоревшие останки 14-летнего зацепера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на крыше поезда на платформе Новоподрезково Ленинградского направления нашли тело заживо сгоревшего 14-летнего подростка, пишет «МК». Сам инцидент произошел вечером в воскресенье, 13 июля.

Обгоревшие останки несовершеннолетнего нашли на поезде Тверь — Москва. По словам очевидцев, у мальчика сгорела одежда, тело было невозможно опознать.

Выяснилось, что юноша дотронулся голыми руками до токоприемника и сгорел на глазах у двоих приятелей. Оба подростка были в шоке от произошедшего и сначала молчали, но в итоге рассказали все сотрудникам правоохранительных органов.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Следствие даст оценку действиям лиц, вовлекших несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что подросткам необходимо демонстрировать видео с трагическими последствиями зацеперства, чтобы предотвратить опасные случаи этого увлечения. По его словам, несмотря на законодательные запреты, молодежь продолжает рисковать жизнью, цепляясь за движущийся транспорт.

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