В Госдуме предложили нестандартный способ борьбы с зацеперами

Подросткам необходимо демонстрировать видео с трагическими последствиями зацеперства, чтобы предотвратить опасные случаи этого увлечения, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, несмотря на законодательные запреты, молодежь продолжает рисковать жизнью, цепляясь за движущийся транспорт.

Зацеперство запрещено всеми возможными правилами, в том числе Кодексом РФ об административных правонарушениях. Но, к сожалению, почему-то подростки не прислушиваются к нашей позиции. В интернете полно роликов с гибелью зацеперов. Нужно усилить контроль и больше показывать то, к чему приводит зацеперство, — пояснил Милонов.

Депутат предложил реализовать комплекс мер, включающий создание социальных роликов с шокирующими кадрами последствий зацеперства и проведение в школах специальных профилактических занятий. Он акцентировал внимание на том, что важно сформировать у подростков четкое понимание смертельной опасности такого девиантного поведения.

Наша задача — сделать так, чтобы подростки, осознав опасность зацеперства, не совершали этого поступка. Чтобы с детства они поняли, что такое поведение смертельно опасно. Это форма девиантного поведения. Понятно, что подростки любят экстремальное развлечение. Надо сделать пару мощных социальных клипов о гибели молодых парней и девушек, в школах рассказывать, показывать хорошо подготовленные фильмы с интервью выживших, с родственниками погибших, — резюмировал Милонов.

Ранее в Санкт-Петербурге правоохранители задержали двух подростков возрастом 11 и 13 лет, которые ехали на хвостовой части электропоезда. Нарушителей обнаружили во время рейда по профилактике детского травматизма на ж/д путях.

До этого в Краснодаре подросток получил тяжелые травмы от удара электрическим током. 13-летний мальчик забрался на железнодорожный вагон, где его поразило высоким напряжением от контактной сети.