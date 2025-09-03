Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 18:30

Путин назвал одно из главных желаний большинства бойцов СВО

Путин: бойцы СВО хотят достижения всех целей России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подавляющее большинство российских бойцов желают, чтобы Россия достигла всех целей специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая перед журналистами в рамках завершения своего визита в Китай. Российский лидер подчеркнул, что наилучшим вариантом была бы реализация задач СВО мирными средствами. Он напомнил, что Россия неоднократно предлагала соответствующие инициативы, направленные на дипломатическое урегулирование ситуации.

В ходе пресс-конференции Путин также отметил, что российские войска продолжают наступательные действия по всем направлениям в зоне специальной военной операции. При этом президент воздержался от конкретных прогнозов относительно дальнейшего развития боевых действий.

Ранее депутат Алексей Чепа допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может согласиться на встречу с российским лидером исключительно ради публичного внимания. По его мнению, руководитель бывшей советской республики стремится к мировой известности, в то время как Россия нацелена на конструктивный диалог по урегулированию конфликта.

До этого президент России заявил о готовности повысить уровень переговоров с Украиной при наличии такой необходимости. Российский лидер высоко оценил роль главы переговорной группы Владимира Мединского, отметив, что его команда продемонстрировала сдержанность и профессионализм в ходе сложного диалога.

СВО
Владимир Путин
переговоры
боевые действия
