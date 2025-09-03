«Хотят напугать»: энергетик объяснил угрозы США лишить ЕС российской нефти

США пытаются напугать Евросоюз фейковыми публикациями в СМИ о принуждении к отказу от российской нефти, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, отсутствие покупателя черного золота из России приведет к сокращению добычи и росту цен на мировом рынке.

Если бы США нужно было убрать российскую нефть с мирового рынка, они ввели бы санкции, как против Ирана и Венесуэлы, но им это не нужно. Они прекрасно понимают, что сами пострадают, если Россия не сможет найти покупателя. Потому что тогда мы сократим добычу и цены на мировом рынке взлетят, а США крайне важно, сколько стоит нефть. Если будут высокие цены, тогда топливо внутри страны подорожает и избиратели сразу начинают винить в этом власть. Поэтому публикации в СМИ я бы отнес к вбросам. Возможно, США хотят немного напугать европейцев, — сказал Юшков.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа призывает европейские страны отказаться от закупок российской нефти и поддержать новые санкционные инициативы Вашингтона. По словам анонимного представителя Белого дома, США ожидают от ЕС усиления поддержки Украины в вопросах безопасности и восстановления после завершения кризиса.