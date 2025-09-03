Более 40 поездов задержаны из-за происшествия в Ростовской области РЖД сообщили о задержках 47 поездов на участке Россошь — Лихая

В настоящее время 47 поездов следуют с задержками из-за происшествия в Ростовской области, сообщили в пресс-службе Российских железных дорог. Инцидент произошел в ночь на 3 сентября в районе станции Кутейниково на участке перегона между станцией Россошь и станцией Лихая.

Обеспечиваем нагон времени пассажирских поездов, опаздывающих в связи с происшествием в районе станции Кутейниково на участке Россошь — Лихая в ночь на 3 сентября. Ввели в график 11 задержанных поездов. В настоящее время с опозданием следует 47 поездов, — сказано в сообщении.

Специалисты компании принимают все необходимые меры для минимизации последствий сбоя и сокращения времени задержек. В холдинге уточнили, что максимальное время задержки составляет до четырех часов.

Ранее пресс-служба РЖД сообщала, что в результате падения БПЛА в районе ж/д станции в Ростовской области пропало напряжение в контактной сети. К утру 3 сентября задерживались 26 поездов.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что ВСУ атаковали Ростовскую область, в городе Белая Калитва обломки уничтоженного дрона упали рядом с жилой многоэтажкой. Минобороны РФ и местные власти данную информацию не комментировали.