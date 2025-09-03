Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 18:45

Более 40 поездов задержаны из-за происшествия в Ростовской области

РЖД сообщили о задержках 47 поездов на участке Россошь — Лихая

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В настоящее время 47 поездов следуют с задержками из-за происшествия в Ростовской области, сообщили в пресс-службе Российских железных дорог. Инцидент произошел в ночь на 3 сентября в районе станции Кутейниково на участке перегона между станцией Россошь и станцией Лихая.

Обеспечиваем нагон времени пассажирских поездов, опаздывающих в связи с происшествием в районе станции Кутейниково на участке Россошь — Лихая в ночь на 3 сентября. Ввели в график 11 задержанных поездов. В настоящее время с опозданием следует 47 поездов, — сказано в сообщении.

Специалисты компании принимают все необходимые меры для минимизации последствий сбоя и сокращения времени задержек. В холдинге уточнили, что максимальное время задержки составляет до четырех часов.

Ранее пресс-служба РЖД сообщала, что в результате падения БПЛА в районе ж/д станции в Ростовской области пропало напряжение в контактной сети. К утру 3 сентября задерживались 26 поездов.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что ВСУ атаковали Ростовскую область, в городе Белая Калитва обломки уничтоженного дрона упали рядом с жилой многоэтажкой. Минобороны РФ и местные власти данную информацию не комментировали.

Россия
Ростовская область
РЖД
задержки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посол высказался о грубых словах Мерца в адрес Путина
Путин сделал неожиданное признание о боях на Украине
Окутанный ядовитым дымом Калуш после массированной атаки попал на видео
Политолог объяснил страх Трампа из-за «заговора» России, Китая и КНДР
Харьковчанин с раскладной дубинкой защитил земляка от сотрудников ТЦК
Продюсер рассказал, как могут наказать Егора Крида
Колонну НАТО «утрамбовали», диаспоры в ужасе, десант в Одессе: что дальше
Звезда «6 кадров» высказался о Галкине и Назарове
Минюст предложил обеспечивать малышей в колониях зубной пастой и шампунем
Трогавший за промежность девочку в «Лондон Молле» поплатился за выходку
«Папины дочки», романы, свадьба с Миногаровой: как живет Александр Горчилин
Американист назвал виновного в «заговоре» РФ, Китая и КНДР против США
Российские кочевницы получили новые права
Путин ответил на обвинения американских СМИ в адрес Уиткоффа
Международный парад парусов прошел в рамках ВЭФ
Трамп пообещал Путину «нечто», если будет недоволен решением по Украине
Трамп раскрыл свои планы, в которых есть Путин
Новые условия семейной ипотеки: кто сохранит на нее право, кто потеряет
Трамп высказался о своих отношениях с главами России, Китая и КНДР
Епископа УПЦ насильно мобилизовали и отправили на украинский полигон
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.