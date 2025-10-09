Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 11:12

Врач предупредила об опасности долгого ношения старых трусов

Фармаколог Гонкалвес: трусы нужно выбрасывать после полугода-года использования

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нижнее белье имеет ограниченный срок эксплуатации, после которого его ношение может стать опасным для здоровья, предупредила фармаколог Ана Каролина Гонкалвес в беседе с изданием Daily Express. По ее словам, использовать трусы можно не более года.

Врач сослалась на исследование, согласно которому 16% жителей Великобритании носят одну пару трусов дольше пяти лет. Подобная привычка значительно повышает риск развития бактериальных и грибковых инфекций в области половых органов и мочевыводящих путей.

Со временем волокна ткани рвутся и истончаются. Благодаря этому микробы остаются на изделии даже после стирки, — пояснила эксперт.

Фармаколог рекомендует заменять предметы гардероба при первых же признаках износа, таких как потеря формы, растягивание или появление дыр. Обычно это происходит через полгода или год активной носки, в зависимости от качества материала и частоты использования.

Кроме того, Гонкалвес настоятельно советует не носить одну и ту же пару два дня подряд. Повторное использование несвежего белья создает благоприятную среду для размножения патогенных микробов и также ведет к проблемам со здоровьем.

Ранее клинический фармаколог Олег Талибов заявил, что утверждения о пользе меда по сравнению с сахаром являются «полной бредятиной». По его словам, мед идентичен по составу и представляет собой лишь «частично переработанный» продукт. Поэтому, как отметил специалист, замена сахара медом не принесет пользы и, более того, может вызвать вздутие живота.

врачи
нижнее белье
трусы
здоровье
