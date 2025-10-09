«Гадости пишут только враги России»: Алаудинов ответил всем своим критикам Алаудинов заявил, что гадости о нем пишут только враги России

Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что гадости о нем пишут «только враги России». По словам командира спецназа «Ахмат», которые приводит Telegram-канал «Россия — страна героев», критика таких людей свидетельствует о том, что он «все делает правильно».

Обо мне гадости пишут только враги России, враги Бога. Значит, я делаю свое дело хорошо. Значит, я реально состоялся и своей деятельностью очень сильно мешаю врагам России и врагам Бога. Вот и вся суть, — отметил Алаудинов.

Также он выразил мнение, что сложные внешнеполитические условия только укрепляют внутреннюю силу России. Генерал-лейтенант уточнил, что жители страны сильны духом и общим стремлением к лучшему будущему.

Ранее Алаудинов заявил бойцам «Ахмата», что ему не важны звания и национальность солдат. Командир отряда подчеркнул, что в первую очередь обращает внимание на человеческие качества бойцов. Военный отметил, что в отряде царит атмосфера единства мусульман и христиан.