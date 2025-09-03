Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 15:42

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Маринованные огурцы Маринованные огурцы Фото: Jiri Hubatka/imagebroker/Global Look Press

Любите хрустящие маринованные огурчики? Тогда приготовьте овощную закуску по этому простому рецепту! Вам понадобятся литровая банка и минимум усилий.

Ингредиенты

  • Огурцы — 600 г
  • Укроп — 1 зонтик
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Листья черной смородины и вишни — 3-4 шт.
  • Соль — 2 ч. л.
  • Сахар — 2 ч. л.
  • Уксусная эссенция 70% — 2 ч. л.

Способ приготовления

Банку и крышку стерилизуйте. Промойте огурцы, срежьте кончики. Замочите в холодной воде на четыре часа. Засыпьте на дно банки лаврушку, укроп, смородиновые и вишневые листья. Следом выложите огурцы. Размещайте их вертикально вплотную друг к другу. Залейте овощи кипятком, оставьте на две минуты и перелейте воду в чистый сотейник или кастрюлю. Всыпьте в воду сахар, соль и добавьте эссенцию, перемешайте. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Залейте огурчики горячим маринадом. Плотно закройте банку, переверните и заверните в полотенце. После остывания храните в холодильнике или погребе. Хрустящие огурцы в банке 1 л готовы!

Ранее мы рассказали, как сделать малосольные огурцы в пакете.

блюда
еда
закуски
кухня
овощи
огурцы
рецепт
рецепты
русскаякухня
Екатерина Метелева
Е. Метелева
