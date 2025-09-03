Президент Украины Владимир Зеленский пообещал «ощутимое усиление» на фоне встреч с европейскими лидерами, пока армия республики постепенно ослабевает. Тем временем российские войска уже дошли до центра Купянска в Харьковской области. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Военные передали привет из центра Купянска

Министерство обороны России объявило, что Вооруженные силы России дошли до центра Купянска в Харьковской области. Военнослужащие развернули там российский флаг. Бойцы продвинулись также в районы, где расположены наиболее важные административные и промышленные здания, в том здания правительства города.

В ведомстве также опубликовали кадры из Купянска. Российских солдат можно заметить около здания администрации города и в районе стадиона «Спартак». При этом ВС РФ продолжают добиваться полного освобождения Купянска и прилегающих районов.

Чего ждать от Украины этой осенью

Вооруженные силы Украины уже потеряли возможность наступать по всей линии фронта, считает военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, украинской армии не хватит для этого людей и техники. Он убежден, что сегодня Киев не способен собрать группировку в несколько десятков тысяч человек и вряд ли сможет в будущем.

Как предположил Дандыкин, этой осенью украинские войска сосредоточатся на диверсиях на территории России и атаках беспилотных летательных аппаратов. Противник также будет пытаться сдержать наступление российских войск на фронте.

Названы последствия массированного удара ВС РФ

Министерство обороны сообщило, что российские войска нанесли комбинированный удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса и топливно-энергетической инфраструктуры Украины. Для атаки применялись ракеты воздушного и морского базирования, а также ударные БПЛА. По данным ведомства, все цели были поражены.

По данным перевозчика «Укрзализныця», после удара в Кировоградской области зафиксировано повреждение железнодорожной инфраструктуры. В результате было серьезно нарушено движение поездов. Задержки рейсов достигают семи часов. Атака произошла в районе Знаменки, где расположен крупнейший железнодорожный узел в центральной части Украины.

Зеленский собрался мощно усилить Украину на фоне роста числа «отказников»

Депутат Верховной рады Василий Мокан признал, что украинцы не стали массово заключать контракты с Вооруженными силами Украины, которые рассчитаны на молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. По его словам, такой возможностью воспользовались лишь некоторые граждане.

При этом президент Владимир Зеленский уверен, что Украину ждет «ощутимое усиление» на фоне предстоящих встреч с европейскими лидерами. По словам политика, готовится формат так называемой коалиции желающих и новые шаги в отношениях с Евросоюзом и США.

Киев бросает в бой женщин, пока солдаты прячутся под землей

Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский сообщил, что войска строят подземные укрытия для постоянного проживания военнослужащих. По его словам, это касается также учебных центров. Главком добавил, что войскам поручено сосредоточиться на развитии системы укрытий.

Как предположил Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой, Сырский будет прятать подземные учебные центры на территории крупных промышленных предприятий. При этом армия России может уничтожить их баллистическими ракетами «Орешник» или фугасными авиабомбами.

Кроме того, источник в российских силовых структурах узнал, что украинские войска стали чаще задействовать женщин-военнослужащих в стрелковых и артиллерийских подразделениях. При этом раньше они по большей части работали медиками. Также наблюдаются случаи сдачи в плен украинок-военнослужащих.

В США признали, что Украина проигрывает

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис констатировал, что Украина проигрывает в текущем конфликте. По его мнению, в связи с этим ей следует либо пойти на мирные переговоры, либо отказаться от такой возможности и столкнуться с катастрофой. Дэвис отметил, что ни в Киеве, ни в странах Запада еще не решили, как действовать в этой ситуации дальше.

Вместе с эитм канцлер Германии Фридрих Мерц неожиданно отверг слова главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о гарантиях безопасности Украине. По его словам, Европейский союз не должен отправлять воинский контингент в республику в случае заключения мирного соглашения, поскольку он не несет ответственности за такие решения.

