Бывший военный армии США предложил два решения проигрывающей Украине Экс-военный Дэвис: Киеву нужно пойти на переговоры или столкнуться с катастрофой

Украине, которая проигрывает в текущем конфликте, нужно либо пойти на мирные переговоры, либо отказаться от такой возможности и столкнуться с катастрофой, заявил на своем YouTube-канале подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Он отметил, что ни в Киеве, ни в странах Запада еще не решили, как действовать в этой ситуации дальше.

Сделаем что-нибудь для завершения конфликта посредством переговоров — это ужасная потеря, продолжим сопротивляться реальности — приблизим катастрофу, — сказал Дэвис, размышляя о позиции Киева и стран ЕС.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад явно не желает работать над разрешением первопричины конфликта на Украине, это подтверждают регулярные заявления о разных составах встречи европейских лидеров. Однако, по ее словам, странам «надо и придется» это сделать. Дипломат предположила, что западные политики пытаются отсрочить неизбежное.

До этого Захарова отметила, что существует лишь одна реальная гарантия безопасности Украины. По ее мнению, это возвращение страны к первоначальному нейтральному, безъядерному и внеблоковому статусу.