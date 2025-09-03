Запад явно не желает работать над разрешением первопричины конфликта на Украине, что подтверждают регулярные заявления о разных составах встречи европейских лидеров, такое мнение на Восточном экономическом форуме высказала представитель МИД России Мария Захарова. Однако, по ее словам, которые приводит РИА Новости, странам «надо и придется» это сделать.

Это происходит, потому что на Западе не готовы или не хотят, или не могут начать работать с первопричиной кризиса. <...> Надо начать работать с устранением первопричины этого кризиса, конфликта, трагедии, — убеждена Захарова.

Она добавила, что Запад отказывается работать с первопричиной конфликта, поскольку это пойдет вразрез со всем, чем страны занимались последние годы. Дипломат предположила, что таким образом они пытаются отсрочить неизбежное. Что касается самой первопричины кризиса, речь идет о «нацистской сущности» Киева, который не учитывает интересы собственных граждан, уверена Захарова.

Ранее Захарова заявила, что существует лишь одна реальная гарантия безопасности Украины. По ее мнению, это возвращение страны к первоначальному нейтральному, безъядерному и внеблоковому статусу.