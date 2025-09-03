Саммит ШОС — 2025
Мерц неожиданно отверг слова фон дер Ляйен о гарантиях безопасности Украине

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Amrei Schulz/Photothek Media Lab/Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг слова главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о гарантиях безопасности Украине. По его словам, которые приводит немецкое агентство DPA, Европейский союз не должен отправлять воинский контингент в республику в случае заключения мирного соглашения, поскольку он не несет ответственности за такие решения.

Евросоюз не несет ответственности за решения о военной поддержке Украине, — ответил Мерц.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз планирует продолжить выделение средств из общего бюджета на поддержку Украины после завершения конфликта. Она подчеркнула, что финансовая помощь будет также включать поддержку вооруженных сил страны.

До этого Мерц заявил, что в настоящий момент никто на Западе не обсуждает возможную отправку наземных войск на Украину. Он добавил, что присутствует на всех переговорах и знает, какие темы действительно находятся на повестке дня. По словам канцлера, текущие дискуссии сосредоточены прежде всего на гарантиях безопасности для Киева.

