03 сентября 2025 в 14:28

В Раде признали провал мобилизации среди украинской молодежи

Депутат Рады Мокан: украинская молодежь не хочет массово подписывать контракты

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украинцы не стали массово заключать контракты с Вооруженными силами Украины, которые рассчитаны на молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, заявил депутат Верховной рады Василий Мокан в интервью YouTube-каналу «Суперпозиция». При этом некоторые граждане воспользовались такой возможностью, указал он.

Я знаю, что некоторые люди такой опцией воспользовались, но сказать, что это массово, — нет, — сказал Мокан.

Ранее командир батальона ВСУ Юрий Береза заявил, что на Украине нужно снизить мобилизационный возраст до 18 лет, а также начать призывать женщин. По его словам, это необходимо для выживания страны. Кроме того, он подчеркнул, что уехавшие за границу больше не имеют права на то, чтобы быть гражданами Украины.

До этого в Ровненской области на западе Украины мужчина умер через несколько дней после принудительной мобилизации. Пострадавшего забрали 21 августа и продержали в помещении территориального центра комплектования три дня. Позже родственники погибшего случайно узнали, что мужчина находится в морге.

