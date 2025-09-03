Ночной удар ВС России оставил ВСУ без важных топливных объектов

Российские войска нанесли комбинированный удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса и топливно-энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в Минобороны РФ. Для атаки применялись ракеты воздушного и морского базирования, а также ударные БПЛА. По данным ведомства, все цели были поражены.

Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса и топливной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, — говорится в сообщении.

Ранее подразделения Вооруженных Сил России осуществили масштабную высокоточную атаку по стратегически значимым объектам, расположенным в глубине украинской территории. Операция проводилась в ночь на 3 сентября с использованием крылатых ракет различных типов и беспилотных летательных аппаратов. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.