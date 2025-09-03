На Украине назвали последствия удара по железной дороге у Знаменки

На Украине назвали последствия удара по железной дороге у Знаменки Удар по железной дороге на Украине вызвал семичасовые задержки поездов

Из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры после удара в Кировоградской области движение поездов было серьезно нарушено, свидетельствуют данные перевозчика «Укрзализныця». Задержки рейсов достигают семи часов.

Атака произошла в районе Знаменки. Там расположен крупнейший железнодорожный узел в центральной части Украины.

Ранее начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил о продолжении точечных ударов по украинской военной инфраструктуре. По его словам, Вооруженные силы РФ строго следуют плану, атакуя лишь объекты ВПК и военного назначения.

Кроме того, депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что российские войска нацелены на всю военную инфраструктуру Украины. В список целей входят аэродромы, учебные базы для иностранных наемников и предприятия оборонной промышленности.

Также депутат ГД Анатолий Вассерман заявил, что украинская сторона не в состоянии обеспечить безопасность военных поставок через черноморские порты от атак российской армии. Он отметил, что, несмотря на критическую важность этих грузов для Украины, их транспортировка остается крайне ненадежной.