03 сентября 2025 в 09:29

На Украине назвали последствия удара по железной дороге у Знаменки

Удар по железной дороге на Украине вызвал семичасовые задержки поездов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры после удара в Кировоградской области движение поездов было серьезно нарушено, свидетельствуют данные перевозчика «Укрзализныця». Задержки рейсов достигают семи часов.

Атака произошла в районе Знаменки. Там расположен крупнейший железнодорожный узел в центральной части Украины.

Ранее начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил о продолжении точечных ударов по украинской военной инфраструктуре. По его словам, Вооруженные силы РФ строго следуют плану, атакуя лишь объекты ВПК и военного назначения.

Кроме того, депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что российские войска нацелены на всю военную инфраструктуру Украины. В список целей входят аэродромы, учебные базы для иностранных наемников и предприятия оборонной промышленности.

Также депутат ГД Анатолий Вассерман заявил, что украинская сторона не в состоянии обеспечить безопасность военных поставок через черноморские порты от атак российской армии. Он отметил, что, несмотря на критическую важность этих грузов для Украины, их транспортировка остается крайне ненадежной.

Украина
инфраструктура
атаки
удары
