01 сентября 2025 в 14:40

В Думе оценили способность Киева защитить свои порты от ударов ВС РФ

Депутат ГД Вассерман: Украина не способна защитить свои морские порты

Анатолий Вассерман Анатолий Вассерман Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Украины не смогут защитить поставки военных грузов через черноморские порты от ударов ВС РФ, даже если сильно захотят, сказал NEWS.ru депутат Госдумы политический консультант Анатолий Вассерман. По его словам, эти поставки жизненно важны для Киева, но при этом очень уязвимы.

Сама практика этих ударов показывает, что Киев не может защитить свои порты, даже если сильно хочет. Иначе ударов бы не было, и мы не обсуждали бы, что там и насколько успешно поражено. Поставки с Запада жизненно важны для Киева, но защитить их на побережье Черного моря для украинского террористического режима - нереальная задача, — сказал Вассерман.

При этом он выразил мнение, что удары ВС РФ не прекратят поставок с Запада, так как правительства стран Европы и НАТО будут следовать тактике поддержки Киева «до последней крайности», так как в противном случае им придется отвечать на крайне неудобные вопросы собственных граждан — куда и зачем были потрачены огромные средства.

Ранее сообщалось, что 31 августа ВС РФ нанесли масштабный удар по портовой, энергетической и транспортной инфраструктуре в Черноморске (Ильичевске) под Одессой. Украинский оператор ДТЭК официально заявил об отсутствии света в части Белгород-Днестровского района. Глава Одесской военной администрации Олег Кипер сообщил, что без электричества остались более 29 тысяч абонентов.

