Семь человек ранено, снаряд попал по вокзалу: как ВСУ атакуют РФ 3 сентября

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Средства ПВО ликвидировали над регионами РФ больше 130 беспилотников. В Москве задержали вдохновленного Украиной россиянина: его обвиняют в подготовке теракта. Неразорвавшийся снаряд ВСУ упал на крышу железнодорожной станции в Ростовской области. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Больше 130 дронов ликвидировали над РФ

Минувшей ночью украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на шесть регионов России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 105 дронов.

По данным ведомства, больше всего беспилотников было ликвидировано над Ростовской и Брянской областями — 25 и 24 соответственно. 20 воздушных целей уничтожено над Краснодарским краем и 10 — над Калужской областью, восемь — над Крымом, один — над Смоленской областью.

Перед этим, вечером 2 сентября, система ПВО ликвидировала над российскими регионами 27 БПЛА. В частности, по семь дронов было сбито над Крымом и Ростовской областью, два — над Брянской и один — над Белгородской областями. Еще 10 беспилотников уничтожено над Черным морем.

Фото: МО РФ

Вдохновленный Украиной москвич собирался устроить теракт в столице

Житель Москвы Андрей Евсеев может лишиться свободы на 14 лет по уголовному делу о попытке совершения теракта в столице, заявили в 2-м Западном окружном военном суде. Из материалов дела следует, что мужчина попался случайно: его квартиру решили проверить после того, как он высказывал проукраинские взгляды во время написания заявления в полиции после пьяной драки.

Было установлено, что москвич посещал сайты и Telegram-каналы экстремистского содержания, а также вел аэросъемку инфраструктуры Южного округа столицы. На допросе фигурант частично признал вину, однако заявил, что на онлайн-ресурсы заходил из любопытства, а районы снимал в личных целях.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым. Помимо попытки совершения теракта, ему также вменяют хранение взрывчатых веществ и огнестрельного оружия, попытку изготовления взрывных устройств, а также нанесение побоев.

Обломки украинских БПЛА обрушились на жилые дома под Краснодаром

Обломки БПЛА упали на территории двух районов Краснодарского края, сообщили в оперативном штабе региона. Там уточнили, что никто не пострадал, однако имеются повреждения нескольких частных домов.

«В хуторе Трудобеликовском Красноармейского района пострадали окна и стены домовладений по трем адресам. Серьезных повреждений нет. Также на окраине хутора Могукоровского Крымского района в одном из домов взрывной волной выбило окна», — указали в оперштабе.

Российское Министерство обороны не комментировало сведения об ударах противника по Кубани.

Неразорвавшийся снаряд упал на крышу железнодорожной станции под Ростовом

Неразорвавшийся боеприпас упал на крышу железнодорожной станции Кутейниково в Чертковском районе Ростовской области, заявил врио главы региона Юрий Слюсарь.

«Из-за попадания неразорвавшегося боеприпаса на крышу здания станции из него ночью были эвакуированы пассажиры и сотрудники. Никто из людей не пострадал», — написал губернатор в Telegram-канале.

Слюсарь добавил, что территория вокруг станции была оцеплена. На место вызвали саперов. Движение поездов продолжается, но с задержкой. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Семь человек пострадали в результате ударов Киева по Белгородчине

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинские военные атаковали 37 населенных пунктов региона, применив артиллерию и 79 БПЛА. В результате обстрелов были повреждены 10 частных домов, линии электропередачи, два социальных объекта, а также два грузовых и 10 легковых автомобилей.

Военнослужащие ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Ракитянском районе ранения получили три женщины: им оказали первую помощь в больнице, а затем направили на амбулаторное лечение. Еще четыре человека ранены при обстреле Новой Таволжанки в Шебекинском округе, двое из них будут проходить лечение на дому, остальные — в медучреждении.

Российское военное ведомство не комментировало сведения об ударах ВСУ по Белгородской области.

В ДНР оценили последствия атак Украины на Россию

В Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины в ДНР заявили, что за прошедшие сутки в республике были зафиксированы 36 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

По данным ведомства, украинские солдаты обстреливали населенные пункты на Горловском направлении, выпустив 40 боеприпасов. Сведений о жертвах и пострадавших не поступало. Повреждения получили два жилых дома и легковая машина.

