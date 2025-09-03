Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 08:03

Россиянину грозит немалый срок за попытку совершить теракт с помощью дронов

Москвичу грозит 14 лет и штраф за попытку совершить теракт с помощью дронов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Житель Москвы Андрей Евсеев может лишиться свободы на 14 лет по уголовному делу о попытке совершения теракта в столице, хранении взрывчатых веществ и огнестрельного оружия, попытке изготовления взрывных устройств, а также о нанесении побоев, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела 2-го Западного окружного военного суда. Гособвинитель попросил суд назначить 60-летнему фигуранту наказание в виде 14 лет лишения свободы и оштрафовать его на 400 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении Евсеева было возбуждено в июне 2024 года, — сказано в документах.

По данным агентства, фигурант частично признал вину. По его словам, сайты и Telegram-каналы экстремистского содержания он посещал из любопытства, а аэросъемку инфраструктуры ЮАО столицы производил в личных интересах. Судебно-психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым, сказано в материале.

До этого житель Камчатки был признан виновным в реабилитации нацизма за одобрение холокоста в мессенджере. Лингвистическая экспертиза подтвердила это. Суд приговорил мужчину к полутора годам лишения свободы условно.

москвичи
теракты
уголовные дела
суды
