03 сентября 2025 в 12:08

Генерал раскрыл, где Сырский спрячет подземные учебные центры

Генерал Липовой: Сырский спрячет подземные учебные центры на территории заводов

Александр Сырский Александр Сырский Фото: Социальные сети

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский будет прятать подземные учебные центры на территории крупных промышленных предприятий, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он отметил, что у заводов большая площадь, где можно разместить склады и госпитали.

Перебазирование под землю, скорее всего, будет происходить на территории заводов, которые достались Украине еще с советских времен. Их площадь очень разветвленная. Например, на Азовстали можно разместить не только учебные центры, но и госпитали, и склады. Поэтому Сырский, скорее всего, сейчас будет использовать территорию подобного рода промышленных предприятий. Таким образом он подставляет гражданскую инфраструктуру под разрушения, — объяснил Липовой.

Он подчеркнул, что решение Сырского о переводе тренировочных центров под землю связано с работой российской армии, которая планомерно уничтожала учебные базы украинцев. По мнению генерала, таким образом главком ВСУ пытается спасти личный состав.

Заявление Сырского о том, что учебные центры нужно спасать и прятать их в прямом смысле под землю, не является пустым блефом. Когда наша авиация и наши ракетчики начали работать по этим центрам, они стали военными целями точно так же, как полигоны, центры постоянного базирования и воинские части, — подытожил Липовой.

Ранее Сырский заявил, что ВСУ строят подземные укрытия для постоянного проживания военнослужащих. По его словам, это касается также учебных центров. Главком добавил, что войскам поручено сосредоточиться на развитии системы укрытий.

ВСУ
Украина
Россия
Александр Сырский
Софья Якимова
С. Якимова
