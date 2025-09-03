Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 13:09

Военэксперт раскрыл тактику ВСУ до конца осени

Военэксперт Дандыкин: осенью ВСУ займутся диверсиями и атаками БПЛА

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Осенью Вооруженные силы Украины сосредоточатся на диверсиях на территории России и атаках БПЛА, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, на фронте украинская армия будет пытаться сдержать наступление российских войск.

Главной задачей ВСУ, судя по всему, стало сдерживание продвижения ВС России на фронте. Украинцы окапываются, зарываются в землю. Думаю, таков их план на эту осень — пытаться максимально сдержать наступление. ВСУ, конечно, продолжат пакостить России — насылать беспилотники, отправлять диверсантов, — сказал Дандыкин.

Ранее главком украинской армии Александр Сырский заявил, что ВСУ строят подземные укрытия для постоянного проживания военнослужащих. По его словам, это касается также учебных центров. Главком добавил, что войскам поручено сосредоточиться на развитии системы укрытий.

До этого разведчики группировки «Север» обнаружили и ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ, пытавшуюся подойти к границе России в районе Сумской области. Украинские военные были замечены при выходе из опорного пункта в направлении Курской области.

Украина
Россия
СВО
диверсии
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вяленые помидоры: готовим итальянскую закуску на зиму в духовке
«Как крысы с корабля»: генерал объяснил исчезновение мобилизованных в ВСУ
Стало известно, как пострадают социологи из-за закона о мошенниках
Шакшука: готовим необычную яичницу на завтрак
Экономист назвал самый выгодный месяц для отпуска в 2025 году
Путину подарили картину о жизни женщин в Конго
Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Стали известны новые детали о процессе по делу «Крокуса»
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Захарова одним словом оценила очередные санкции Британии
Путин предоставил президентский самолет для спасения больного раком ребенка
«Трудно перечислить»: Путин о сотрудничестве РФ и Вьетнама в последние годы
Военэксперт раскрыл, как российские дроны деморализуют украинских бойцов
В Кремле рассказали о зарубежных подарках Путину в Пекине
Раскрыта судьба пропавшего в Сочи альпиниста
В Бурятии ответили Дерипаске на идею «закрыть» Байкал
Пожилую женщину спас суд после взятия кредита под 27%
Зеленский пообещал «ощутимое усиление» Украины
Неадекват с двумя ножами зарезал девушку под крики о проблемах с потенцией
«Жить надоело?»: подростки избили девочку из детдома и попали на видео
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.