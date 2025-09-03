Военэксперт раскрыл тактику ВСУ до конца осени

Осенью Вооруженные силы Украины сосредоточатся на диверсиях на территории России и атаках БПЛА, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, на фронте украинская армия будет пытаться сдержать наступление российских войск.

Главной задачей ВСУ, судя по всему, стало сдерживание продвижения ВС России на фронте. Украинцы окапываются, зарываются в землю. Думаю, таков их план на эту осень — пытаться максимально сдержать наступление. ВСУ, конечно, продолжат пакостить России — насылать беспилотники, отправлять диверсантов, — сказал Дандыкин.

Ранее главком украинской армии Александр Сырский заявил, что ВСУ строят подземные укрытия для постоянного проживания военнослужащих. По его словам, это касается также учебных центров. Главком добавил, что войскам поручено сосредоточиться на развитии системы укрытий.

До этого разведчики группировки «Север» обнаружили и ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ, пытавшуюся подойти к границе России в районе Сумской области. Украинские военные были замечены при выходе из опорного пункта в направлении Курской области.