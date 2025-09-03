Вооруженные силы Украины начали чаще задействовать женщин-военнослужащих в стрелковых и артиллерийских подразделениях, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. При этом раньше они по большей части работали в зоне боевых действий медиками. Источник также отметил, что наблюдаются случаи сдачи в плен украинок-военнослужащих.

Женщины встречаются в ВСУ. Если раньше это были в основном медики, то теперь и артиллеристы, расчеты FPV и даже стрелки, — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что солдаты 3-й отдельной штурмовой бригады украинской армии, сформированной на базе националистического формирования «Азов» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), стали уклоняться от участия в боевых действиях путем нанесения самоповреждений. Это обусловлено критическим положением войск.

До этого офицер российского танкового батальона с позывным Еж рассказал, что среднестатистический украинский военный, попадающий в плен, — это «обычный работяга». По его словам, большинство из них отправили на фронт без должной подготовки.