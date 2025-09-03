Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 17:02

Названы простые способы быстро повысить артериальное давление

Врач Орлова: соления помогут быстро повысить артериальное давление

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Соленья и продукты с высоким содержанием соли помогают быстро повысить артериальное давление, заявила «ФедералПресс» врач-терапевт Полина Орлова. По ее словам, секрет кроется в задержке воды в организме.

Повысить давление помогут огурчики, рыбка, даже соленые семечки — все, что приготовлено на основе соли. Дело в том, что с ее помощью в организме задерживается вода, а это естественный способ повысить давление, — сказала Орлова.

Она уточнила, что также подойдет контрастный душ, так как холодная вода стимулирует циркуляцию крови. По словам врача, еще одним действенным способом является аэробная нагрузка, учащающая сердечный ритм.

Поможет упражнение из йоги «собака мордой вниз». Цель упражнения — спровоцировать прилив крови к голове. Можно сделать и такое упражнение лежа: поднимите ноги выше уровня головы, — добавила Орлова.

Из лекарств она посоветовала сосредоточиться на аспирине, норадреналине или таблетках на основе кофеина и парацетамола. Среди напитков, по словам врача, можно выделить кофе, зеленый чай и гранатовый сок, который является природным БАДом.

Ранее врач Наталья Савицкая сообщала, что неправильное питание играет значительную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний. По ее словам, избыточное потребление насыщенных жиров приводит к повышению уровня холестерина в крови, что негативно сказывается на работе сердца и сосудов.

здоровье
врачи
советы
лекарства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт допустил конец Украины через две недели из-за тактики ВС России
Названа сумма, которую Наговицина могла заплатить за последнее восхождение
Путин дал объективную оценку наступательного потенциала ВСУ
Похититель кенгуру отправится в психбольницу
Более 40 поездов задержаны из-за происшествия в Ростовской области
Куртка, «лещ» и уголовка: стычка с подростком дорого обошлась ретрограду
Каким будет iPhone 17: предзаказ, старт продаж в РФ, характеристики, цены
Продавцы закрасили пешеходный переход из-за запрета торговать на нем
Капуста с апельсином покорила всю семью: готовлю уже третью порцию
Стало известно, к чему «Коалиция желающих» пытается склонить Трампа
Машинист поезда снял на камеру зацеперов, метнувших булыжник прямо в кабину
В Евросоюзе признали неудобную правду об антироссийских санкциях
Кузнецов из «Улиц разбитых фонарей» раскрыл, как отмечает день рождения
Путин высказался о противостоянии «партии войны» с Трампом на Украине
Путин назвал одно из главных желаний большинства бойцов СВО
Легендарный российский тренер объяснил неудачный старт «Спартака» в РПЛ
Маркаряну продлили арест по делу о реабилитации нацизма
Названа страна, по которой сильнее всего ударит отказ Европы от нефти из РФ
Активы экс-премьера Карачаево-Черкесии на 41,9 млрд рублей ушли государству
В Петербурге ожидают закрытия более 80 алкогольных супермаркетов
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.