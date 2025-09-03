Названы простые способы быстро повысить артериальное давление

Соленья и продукты с высоким содержанием соли помогают быстро повысить артериальное давление, заявила «ФедералПресс» врач-терапевт Полина Орлова. По ее словам, секрет кроется в задержке воды в организме.

Повысить давление помогут огурчики, рыбка, даже соленые семечки — все, что приготовлено на основе соли. Дело в том, что с ее помощью в организме задерживается вода, а это естественный способ повысить давление, — сказала Орлова.

Она уточнила, что также подойдет контрастный душ, так как холодная вода стимулирует циркуляцию крови. По словам врача, еще одним действенным способом является аэробная нагрузка, учащающая сердечный ритм.

Поможет упражнение из йоги «собака мордой вниз». Цель упражнения — спровоцировать прилив крови к голове. Можно сделать и такое упражнение лежа: поднимите ноги выше уровня головы, — добавила Орлова.

Из лекарств она посоветовала сосредоточиться на аспирине, норадреналине или таблетках на основе кофеина и парацетамола. Среди напитков, по словам врача, можно выделить кофе, зеленый чай и гранатовый сок, который является природным БАДом.

Ранее врач Наталья Савицкая сообщала, что неправильное питание играет значительную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний. По ее словам, избыточное потребление насыщенных жиров приводит к повышению уровня холестерина в крови, что негативно сказывается на работе сердца и сосудов.