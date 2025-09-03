Врачи назвали симптомы скорой остановки сердца

Медики Гетеборгского университета в Швеции идентифицировали шесть симптомов, которые могут свидетельствовать о повышенном риске остановки сердца, сообщает NLM. Ученые установили, что за год до трагического исхода пациенты обращались в медицинские учреждения с судорожным состоянием, обморочными приступами, учащенным сердцебиением, тошнотой, рвотой и повышением температуры тела. Эти признаки могут служить ранними маркерами потенциальной угрозы остановки сердца у молодых людей.

В ходе исследования были проанализированы 900 случаев внезапной остановки сердца, зарегистрированных в период с 2000 по 2010 год. Средний возраст погибших составил 23 года, при этом 65% из числа умерших были мужчинами.

До этого врач Ольга Уланкина говорила, что для восстановления здоровья сердца после вредных привычек необходимо сбалансировать рацион питания, нормализовать артериальное давление и добавить ежедневную физическую активность. Специалист подчеркнула, что полностью устранить последствия курения и неправильного образа жизни невозможно, однако существует реальная возможность улучшить состояние сердечно-сосудистой системы.

Ранее врач Наталья Савицкая сообщала, что неправильное питание играет значительную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний. По ее словам, избыточное потребление насыщенных жиров приводит к повышению уровня холестерина в крови, что негативно сказывается на работе сердца и сосудов.