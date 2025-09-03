Россиянам рассказали, от чего возникает «послеотпускной синдром»

Многие люди после отпуска заболевают, сообщила РИАМО врач Вера Сережина. По ее мнению, чаще всего проблемы связаны с тем, что во время отпуска человек сталкивается с активной сменой климата и новыми видами деятельности. Как отметила специалист, из-за этого организм не успевает перестроиться.

Есть исследование, которое показало, что 51% отпускников сталкивается с послеотпускным ощущением депрессии и апатии. Мы не даем организму перестроиться и устраиваем ему встряску. Возникает срыв адаптации со всеми сопутствующими симптомами: рвотой, диареей, слабостью, сыпью, головной болью, подъемом температуры, — сообщила она.

Ранее директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина заявила, что россияне легко могут совмещать работу с подработкой без выгорания, если будут четко разделять рабочее время и личную жизнь. По ее словам, увеличение нагрузки может привести к хроническому стрессу.