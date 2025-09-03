Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 15:52

Россиянам рассказали, от чего возникает «послеотпускной синдром»

Врач Сережина: многие люди заболевают после отпуска из-за адаптации

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Многие люди после отпуска заболевают, сообщила РИАМО врач Вера Сережина. По ее мнению, чаще всего проблемы связаны с тем, что во время отпуска человек сталкивается с активной сменой климата и новыми видами деятельности. Как отметила специалист, из-за этого организм не успевает перестроиться.

Есть исследование, которое показало, что 51% отпускников сталкивается с послеотпускным ощущением депрессии и апатии. Мы не даем организму перестроиться и устраиваем ему встряску. Возникает срыв адаптации со всеми сопутствующими симптомами: рвотой, диареей, слабостью, сыпью, головной болью, подъемом температуры, — сообщила она.

Ранее директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина заявила, что россияне легко могут совмещать работу с подработкой без выгорания, если будут четко разделять рабочее время и личную жизнь. По ее словам, увеличение нагрузки может привести к хроническому стрессу.

Россия
врачи
депрессии
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин напомнил о предложении России для Украины в 2022 году
Экономист рассказал, чем опасно снижение ключевой ставки ЦБ
Прямо как в Китае: соленые огурцы на зиму с копченым чаем
Путин раскрыл, кем он считает Зеленского на Украине
Для любимого зятя: соленые огурцы с тархуном — необычно и очень вкусно
Блогер посоветовала живописный регион для короткой поездки осенью из Москвы
Путин пригласил Зеленского в Москву
Путин анонсировал запуск «газовой реки» в Китай
Путин ответил на вопрос о безопасности Украины
Путин раскрыл истинное отношение России к вступлению Украины в ЕС
«На вкус и цвет товарищей нет»: Долина о «голой вечеринке» Крида
Путин объяснил, что происходит с ведущими экономиками ЕС
Названы простые способы быстро повысить артериальное давление
Долина выступила против полного перехода на ИИ
Названы вероятные цели новой торпеды Китая, которую сравнили с «Посейдоном»
ВСУ под землей, ВС РФ в центре Купянска: новости СВО на вечер 3 сентября
В российском городе женщина угнала незапертый автомобиль
Труп на сельской дискотеке: юный рецидивист зарезал сверстника из ревности
Забрали горы: мужчина бесследно пропал на хребте в Кубани, как его спасают
«Стараюсь меньше отвлекаться: Путин высказался об отношении к слухам
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.