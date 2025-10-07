Гусев раскрыл подробности атаки ВСУ на Воронежскую область Гусев: за ночь в Воронежской области сбили 17 беспилотников ВСУ

В Воронежской области за прошедшую ночь сбили 17 беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. По его словам, дроны были перехвачены в пяти районах и одном городе. В регионе отменили режим опасности атаки БПЛА.

Отбой опасности атаки БПЛА в регионе. Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в пяти районах и одном городе Воронежской области было обнаружено и уничтожено 17 беспилотных летательных аппаратов, — написал Гусев.

По предварительным данным главы региона, пострадавших нет. В одном из районов области обломки БПЛА повредили остекление и сети котельной.

Ранее мэр города Сергей Собянин сообщил, что дежурные средства противовоздушной обороны РФ сбили один беспилотник ВСУ, летевший в сторону Москвы. По его словам, воздушные цели были ликвидированы утром во вторник, 7 октября.

До этого в Минобороны сообщали, что в ночь на 6 октября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 251 дрон противника.