07 октября 2025 в 07:15

Россиянин сел на школьницу в автобусе из-за одного поступка девочки

Приморец в Находке сел на школьницу, не уступившую место пенсионерке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Находки Приморского края сел на 15-летнюю школьницу в автобусе, когда та не уступила место пенсионерке, передает пресс-служба региональной прокуратуры. Инцидент произошел 10 сентября 2025 года, его проверка находится на контроле ведомства. На опубликованных в Сети кадрах девочка просила его встать и пыталась убрать сидящего, в ответ мужчина начал заламывать ей руки.

Воспользовавшись малозначительным поводом и демонстрируя недовольство поведением несовершеннолетней, он нанес ей телесные повреждения, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Воронеже группа подростков избила двух девочек, их госпитализировали. По данным регионального УМВД, инцидент произошел вечером 2 октября во дворе на улице Минской. Школьниц 11 и 14 лет били ногами в живот, возили лицами по асфальту и даже перекидывали через забор.

Также стало известно, что подросток выстрелил сверстнику в лицо из пускового сигнального устройства в торговом центре, расположенном в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленинградской области сообщила, что пострадавший госпитализирован с ранением лица в состоянии средней тяжести. Инцидент произошел на фуд-корте.

