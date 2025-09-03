Стало известно, почему россиянам «разрешат болеть» максимум три дня С 1 сентября ужесточились правила оформления больничных в России

С 1 сентября текущего года в России меняются правила выхода на больничный — в частности, если работник оформил четыре листа нетрудоспособности за полгода, то при пятом обращении к врачу ему «разрешат болеть» максимум три дня, сообщила aif.ru адвокат Екатерина Тютюнникова. Продлить больничный можно, однако решать вопрос будет уже врачебная комиссия, что делает процесс более строгим и контролируемым. Инициатива Минздрава уже затронула миллионы работающих граждан.

Больничный лист выдается при карантине, болезни (травме) гражданина, долечивании работника в санаторно-курортном учреждении, протезировании в стационаре, болезни члена семьи, за которым необходим уход. Кроме того, оформить лист нетрудоспособности можно во время беременности и при предстоящих родах.

Также известно, что Социальный фонд России начал принимать заявки от беременных студенток очного отделения вузов и училищ на оформление пособий. С 1 сентября 2025 года выплаты будет проводить Соцфонд, а не образовательные организации.

Ранее стало известно, что с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда в России вырастет на 20,7% — до 27 093 рублей. Изменения затронут 4,6 миллиона россиян, чьи зарплаты привязаны к минимальному порогу.