Беременные студентки могут оформить пособия с 1 сентября Соцфонд начал принимать заявки на пособия от беременных студенток

Социальный фонд России начал принимать заявки от беременных студенток очного отделения вузов и училищ на оформление пособий, сообщили в пресс-службе. С 1 сентября 2025 года выплаты будет проводить Соцфонд, а не образовательные организации.

Специально к запуску услуги заработал электронный сервис, с помощью которого можно онлайн обратиться за выплатой. Заявление также принимается в клиентских службах Соцфонда и многофункциональных центрах, — сказано в сообщении.

Девушкам необходимо подать заявление, справку о беременности и справку об обучении с указанием срока отпуска по беременности и родам. Выплата в среднем по России вырастет до 90,2 тысячи рублей, сумма пособия зависит от места регистрации.

Кроме того, с 1 сентября отпускные будут начисляться не только с учетом окладов, но и разовых премий. По словам профессора кафедры управления персоналом Финансового университета при Правительстве РФ Александра Сафонова, нововведения затронут тех граждан, чей доход частично формируется из поощрительных выплат. Больничные будут насчитываться по другой формуле — в них не учитываются разовые премии.