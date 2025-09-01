День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 12:07

Беременные студентки могут оформить пособия с 1 сентября

Соцфонд начал принимать заявки на пособия от беременных студенток

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Социальный фонд России начал принимать заявки от беременных студенток очного отделения вузов и училищ на оформление пособий, сообщили в пресс-службе. С 1 сентября 2025 года выплаты будет проводить Соцфонд, а не образовательные организации.

Специально к запуску услуги заработал электронный сервис, с помощью которого можно онлайн обратиться за выплатой. Заявление также принимается в клиентских службах Соцфонда и многофункциональных центрах, — сказано в сообщении.

Девушкам необходимо подать заявление, справку о беременности и справку об обучении с указанием срока отпуска по беременности и родам. Выплата в среднем по России вырастет до 90,2 тысячи рублей, сумма пособия зависит от места регистрации.

Кроме того, с 1 сентября отпускные будут начисляться не только с учетом окладов, но и разовых премий. По словам профессора кафедры управления персоналом Финансового университета при Правительстве РФ Александра Сафонова, нововведения затронут тех граждан, чей доход частично формируется из поощрительных выплат. Больничные будут насчитываться по другой формуле — в них не учитываются разовые премии.

соцфонды
выплаты
беременность
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина подрался с сыном и узнал, что дети рождены не от него
Россиянам назвали главный фактор, влияющий на долголетие
Появились детали атаки на российское консульство в Сиднее
Гости музыкального фестиваля в Москве получили необычный подарок
В Приморском крае пошел ко дну прогулочный катер
СБУ не смогла подтвердить российский след в громком убийстве
«Многополярность наступила»: профессор о фото Путина с главами стран ШОС
Франции предрекли мятежи и бунты из-за политики Макрона
Эрдоган дал оценку отношениям с Москвой
В КНДР представили фильм о подвигах корейских солдатов в Курской области
Украинец Забарный впервые рассказал об отношениях с Сафоновым в «ПСЖ»
Эксперты раскрыли причину отказа от четырехдневки в России
Президент России оценил интерес к «Интервидению»
Подросток получил огнестрельное ранение на спортплощадке
Ушел из жизни заслуженный деятель искусств РФ
Печник едва не подорвался в доме советского генерала авиации
Названа главная причина резкого обрушения рейтинга Макрона
Юрист ответил, будут ли штрафовать россиян за будки для бездомных собак
Россию сделали крайней из-за проблем с самолетом главы ЕК
Королевская семья Британии: новости, названы организаторы убийства Дианы
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.