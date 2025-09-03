Названы вероятные цели новой торпеды Китая, которую сравнили с «Посейдоном»

Китай может применить новую ядерную торпеду против Военно-морских сил США, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, боеприпас может двигаться под водой со скоростью 190 км/ч на глубине одного километра благодаря водометному двигателю.

В торпеде используется водометный двигатель, резко снижаются шумы, при этом она может двигаться под водой со скоростью 190 км/ч на глубине одного километра. Данный аппарат может использоваться против авианосных ударных групп и баз Военно-морских сил США, — поделился Кнутов.

По его словам, наличие у торпеды ядерной энергетической установки — большой вопрос. Военэксперт отметил, что ядерная установка для атомного авианосца только разрабатывается, проходит наземные испытания.

Считается, что аппарат имеет ядерную установку на борту. Если говорить о ядерном боезаряде, я допускаю, но то, что касается ядерной энергетической установки, — большой вопрос. В силу того что Китай имеет три авианосца, сейчас четвертый будет строиться. Предполагается, что четвертый будет атомным. Ядерная установка для него только разрабатывается, проходит наземные испытания, поэтому я бы оставил этот вопрос открытым, — заключил Кнутов.

Ранее народно-освободительная армия Китая продемонстрировала на торжественном параде в Пекине межконтинентальные стратегические ядерные ракеты «Дунфэн-5Ц». Это жидкотопливные снаряды с дальностью поражения, охватывающей всю планету.