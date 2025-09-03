Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 17:01

Названы вероятные цели новой торпеды Китая, которую сравнили с «Посейдоном»

Военэксперт Кнутов: Китай может применить новую ядерную торпеду против ВМС США

Фото: Deng Hua/XinHua/Global Look Press

Китай может применить новую ядерную торпеду против Военно-морских сил США, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, боеприпас может двигаться под водой со скоростью 190 км/ч на глубине одного километра благодаря водометному двигателю.

В торпеде используется водометный двигатель, резко снижаются шумы, при этом она может двигаться под водой со скоростью 190 км/ч на глубине одного километра. Данный аппарат может использоваться против авианосных ударных групп и баз Военно-морских сил США, — поделился Кнутов.

По его словам, наличие у торпеды ядерной энергетической установки — большой вопрос. Военэксперт отметил, что ядерная установка для атомного авианосца только разрабатывается, проходит наземные испытания.

Считается, что аппарат имеет ядерную установку на борту. Если говорить о ядерном боезаряде, я допускаю, но то, что касается ядерной энергетической установки, — большой вопрос. В силу того что Китай имеет три авианосца, сейчас четвертый будет строиться. Предполагается, что четвертый будет атомным. Ядерная установка для него только разрабатывается, проходит наземные испытания, поэтому я бы оставил этот вопрос открытым, — заключил Кнутов.

Ранее народно-освободительная армия Китая продемонстрировала на торжественном параде в Пекине межконтинентальные стратегические ядерные ракеты «Дунфэн-5Ц». Это жидкотопливные снаряды с дальностью поражения, охватывающей всю планету.

Китай
ракеты
оружие
США
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт допустил конец Украины через две недели из-за тактики ВС России
Названа сумма, которую Наговицина могла заплатить за последнее восхождение
Путин дал объективную оценку наступательного потенциала ВСУ
Похититель кенгуру отправится в психбольницу
Более 40 поездов задержаны из-за происшествия в Ростовской области
Куртка, «лещ» и уголовка: стычка с подростком дорого обошлась ретрограду
Каким будет iPhone 17: предзаказ, старт продаж в РФ, характеристики, цены
Продавцы закрасили пешеходный переход из-за запрета торговать на нем
Капуста с апельсином покорила всю семью: готовлю уже третью порцию
Стало известно, к чему «Коалиция желающих» пытается склонить Трампа
Машинист поезда снял на камеру зацеперов, метнувших булыжник прямо в кабину
В Евросоюзе признали неудобную правду об антироссийских санкциях
Кузнецов из «Улиц разбитых фонарей» раскрыл, как отмечает день рождения
Путин высказался о противостоянии «партии войны» с Трампом на Украине
Путин назвал одно из главных желаний большинства бойцов СВО
Легендарный российский тренер объяснил неудачный старт «Спартака» в РПЛ
Маркаряну продлили арест по делу о реабилитации нацизма
Названа страна, по которой сильнее всего ударит отказ Европы от нефти из РФ
Активы экс-премьера Карачаево-Черкесии на 41,9 млрд рублей ушли государству
В Петербурге ожидают закрытия более 80 алкогольных супермаркетов
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.