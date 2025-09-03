Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 19:11

Акция памяти жертв школы № 1 в Беслане собрала тысячи людей

В Южной Осетии прошла акция памяти жертв школы № 1 в Беслане

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В столице Южной Осетии около четырех тысяч человек вышли на траурную акцию в память о жертвах теракта, произошедшего 21 год назад в школе № 1 города Беслана, передает ТАСС. Экс-глава республики, руководитель южноосетинского отделения международного общественного движения «Высший совет осетин» Леонид Тибилов подчеркнул, что этот день навсегда останется тяжелым испытанием для народа.

Сегодняшний день является тяжелейшим испытанием для нашего народа. Ровно 21 год назад нелюди захватили среднюю школу № 1 в городе Беслане и трое суток издевались над детьми. <...> Любому преступлению есть название, но к данному преступлению нет юридической формулировки — это беспрецедентный акт жестокости, который мы не имеем права забывать, — высказался экс-глава.

Ранее в Международной ассоциации ветеранов подразделения «Альфа» сообщили, что бывший командир управления «А» Центра специального назначения ФСБ России генерал-майор Валерий Канакин скончался на 66-м году жизни. Он руководил спецподразделением и принимал участие в освобождении заложников в Беслане и на Дубровке.

Теракт в школе № 1 города Беслана произошел в День знаний в 2004 году. Во время проведения школьной линейки вооруженные боевики захватили и удерживали в заминированном помещении внутри учебного заведения более 1000 человек. Общее число погибших в результате теракта — 335 человек.

Беслан
Южная Осетия
теракты
жертвы
дети
