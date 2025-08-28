День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 11:10

Стало известно о смерти участвовавшего в операции в Беслане Героя России

Умер экс-командир «Альфы» и Герой России генерал-майор Валерий Канакин

Валерий Канакин Валерий Канакин Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Бывший командир управления «А» ЦСН ФСБ России генерал-майор Валерий Канакин умер на 66-м году жизни, сообщили в Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Он возглавлял спецподразделение и участвовал в освобождении заложников в Беслане и на Дубровке.

Совет Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» с прискорбием сообщает, что на 66-м году жизни скончался Герой России генерал-майор Канакин Валерий Владимирович, — говорится в сообщении.

Канакин родился 5 мая 1960 года в Пензенской области. В 1982 году окончил спецшколу КГБ и поступил на службу в органы госбезопасности. В подразделение «Альфа» был зачислен двумя годами позже.

Служил в Афганистане и на Северном Кавказе, участвовал в операциях в Буденновске, на Дубровке и в Беслане. В 2005 году получил звезду Героя России из рук президента Владимира Путина. С 2019 по 2023 год возглавлял Международную ассоциацию ветеранов «Альфы».

Ранее в Таджикистане скончался 113-летний ветеран Великой Отечественной войны Рашид Карим. Он умер после тяжелой болезни в городе Гиссаре. Известно, что Карим участвовал в Сталинградской битве и дошел до Берлина в составе одного из полков. После войны ветеран вернулся в Таджикистан, где работал учителем и возглавлял колхоз.

