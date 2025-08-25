В одной из стран СНГ умер 113-летний ветеран Великой Отечественной войны В Таджикистане умер ветеран Великой Отечественной войны Рашид Карим

В Таджикистане умер 113-летний ветеран Великой Отечественной войны Рашид Карим, сообщили в Facebook (деятельность в РФ запрещена) власти города Гиссара, где он проживал. Причиной смерти стала тяжелая болезнь.

Как отметила администрация населенного пункта, Карим родился в 1912 году, в довоенные годы работал учителем. В 1942-м его призвали на фронт, он участвовал в Сталинградской битве. В составе одного из полков дошел до Праги и Берлина. После Великой Отечественной войны он вернулся в Таджикистан, где продолжил работать учителем, а позже возглавил колхоз.

Ранее польский журналист Даниэль Смолиньский заявил, что историческая память о подвиге ветеранов Второй мировой войны постепенно исчезает в западных странах и в самой Польше. Он выразил мнение, что Россия продолжает сохранять уважение к героям войны, тогда как на их родине, включая Польшу, этим людям не уделяется достаточного внимания.

До этого в Государственной думе были обнародованы данные о количестве проживающих в России непосредственных участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Согласно этой информации, их численность составляет около 10 тысяч человек.