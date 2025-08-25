Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 08:47

В одной из стран СНГ умер 113-летний ветеран Великой Отечественной войны

В Таджикистане умер ветеран Великой Отечественной войны Рашид Карим

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Таджикистане умер 113-летний ветеран Великой Отечественной войны Рашид Карим, сообщили в Facebook (деятельность в РФ запрещена) власти города Гиссара, где он проживал. Причиной смерти стала тяжелая болезнь.

Как отметила администрация населенного пункта, Карим родился в 1912 году, в довоенные годы работал учителем. В 1942-м его призвали на фронт, он участвовал в Сталинградской битве. В составе одного из полков дошел до Праги и Берлина. После Великой Отечественной войны он вернулся в Таджикистан, где продолжил работать учителем, а позже возглавил колхоз.

Ранее польский журналист Даниэль Смолиньский заявил, что историческая память о подвиге ветеранов Второй мировой войны постепенно исчезает в западных странах и в самой Польше. Он выразил мнение, что Россия продолжает сохранять уважение к героям войны, тогда как на их родине, включая Польшу, этим людям не уделяется достаточного внимания.

До этого в Государственной думе были обнародованы данные о количестве проживающих в России непосредственных участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Согласно этой информации, их численность составляет около 10 тысяч человек.

Таджикистан
ветераны
Великая Отечественная война
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог рассказала о плюсах и минусах «хищной диеты»
Одна из стран Азии отказалась направлять миротворцев на Украину
Вице-канцлер Германии пообещал Киеву непоколебимую поддержку
Врач назвал неожиданные симптомы апноэ во сне
Заоблачный рекорд, или Как Сергей Бойцов сделал «солнышко» на высоте 1,5 км
Медведчук счел Зеленского «козлом с колокольчиком», ведущим ЕС на бойню
На Украину прибыл лидер европейской страны
Российский боец отбил дрон ВСУ прикладом автомата и спас пять человек
Украденные из Курской области иконы и мощи обнаружили в Европе
Юрист ответил, могут ли наказать за переполненный почтовый ящик
Суд в Крыму вынес приговор доставившей в здание ФСБ взрывчатку в иконе
В МВД назвали главный признак ссылок от мошенников
Фитнес-эксперт рассказал, в чем тренироваться осенью
Российские спецназовцы стали лучшими на международных соревнованиях
Трамп призвал лишить лицензий два крупнейших телеканала
Сомнолог раскрыл, можно ли быстро уснуть по методу «морских котиков»
Замглавы Курской области подозревают в миллиардном хищении
В Башкирии рабочие выпали из строительной люльки
Суд в Москве заблокировал сайты с «руководством по сексу с собаками»
Украина и Литва подписали соглашение о производстве дальнобойных БПЛА
Дальше
Самое популярное
Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада
Общество

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Общество

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.