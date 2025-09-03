«Знает уже давно»: экс-нардеп об ожиданиях Путина от встречи с Зеленским

Президенту России Владимиру Путину не о чем говорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским без предварительной подготовки к возможной встрече, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Он отметил, что формат переговоров, аналогичный беседе Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома, российскому лидеру не интересен.

Он (Путин. — NEWS.ru) действительно четко определил статус [Зеленского] — это глава киевского режима. Если он желает приехать, пожалуйста. Опять же, он говорит: о чем будем разговаривать? Вот эти его номера с пианино и женским трико, всякие фокусы, которые он демонстрировал в Овальном кабинете у Трампа, Путину не интересны. Поэтому предмет должен быть изложен на бумаге. Тогда есть какая-то смысловая нагрузка для встречи. А рассказать свежий анекдот? Так Владимир Путин их знает уже давно. Эти анекдоты совершенно не новые, особенно когда это касается этой украинской шайки, — объяснил Олейник.

Также экс-нардеп подчеркнул, что Зеленский не имеет права диктовать Путину время и место переговоров. По правилам хорошего тона тот, кто предлагает встретиться, обычно не выставляет каких-либо требований, добавил Олейник.

По всем правилам, которые в жизни сложились, тот, кто просит встречи, не должен диктовать, где и когда. Зеленский просит встречи, не Путин. Путин заявил четкую позицию: он нелегитимен, с ним разговаривать не о чем. Он заявил о том, что с ним тем более нельзя подписывать никакие документы. Но, учитывая просьбу того же Трампа, который признает Зеленского президентом, Путин говорит: «Я не возражаю. Пожалуйста, приезжайте в Москву», — отметил Олейник.

Ранее Путин допустил возможность встречи с Зеленским. Он отметил, что украинский лидер может приехать в Москву, если готов к переговорам. При этом президент России поставил под сомнение целесообразность этих переговоров.