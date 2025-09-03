Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 19:14

«Знает уже давно»: экс-нардеп об ожиданиях Путина от встречи с Зеленским

Экс-депутат Рады Олейник: Путину не интересны фокусы и анекдоты Зеленского

Президент РФ Владимир Путин Президент РФ Владимир Путин Фото: Global Look Press/Kremlin Pool

Президенту России Владимиру Путину не о чем говорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским без предварительной подготовки к возможной встрече, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Он отметил, что формат переговоров, аналогичный беседе Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома, российскому лидеру не интересен.

Он (Путин. — NEWS.ru) действительно четко определил статус [Зеленского] — это глава киевского режима. Если он желает приехать, пожалуйста. Опять же, он говорит: о чем будем разговаривать? Вот эти его номера с пианино и женским трико, всякие фокусы, которые он демонстрировал в Овальном кабинете у Трампа, Путину не интересны. Поэтому предмет должен быть изложен на бумаге. Тогда есть какая-то смысловая нагрузка для встречи. А рассказать свежий анекдот? Так Владимир Путин их знает уже давно. Эти анекдоты совершенно не новые, особенно когда это касается этой украинской шайки, — объяснил Олейник.

Также экс-нардеп подчеркнул, что Зеленский не имеет права диктовать Путину время и место переговоров. По правилам хорошего тона тот, кто предлагает встретиться, обычно не выставляет каких-либо требований, добавил Олейник.

По всем правилам, которые в жизни сложились, тот, кто просит встречи, не должен диктовать, где и когда. Зеленский просит встречи, не Путин. Путин заявил четкую позицию: он нелегитимен, с ним разговаривать не о чем. Он заявил о том, что с ним тем более нельзя подписывать никакие документы. Но, учитывая просьбу того же Трампа, который признает Зеленского президентом, Путин говорит: «Я не возражаю. Пожалуйста, приезжайте в Москву», — отметил Олейник.

Ранее Путин допустил возможность встречи с Зеленским. Он отметил, что украинский лидер может приехать в Москву, если готов к переговорам. При этом президент России поставил под сомнение целесообразность этих переговоров.

Владимир Зеленский
Владимир Путин
Россия
Украина
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посол высказался о грубых словах Мерца в адрес Путина
Путин сделал неожиданное признание о боях на Украине
Окутанный ядовитым дымом Калуш после массированной атаки попал на видео
Политолог объяснил страх Трампа из-за «заговора» России, Китая и КНДР
Харьковчанин с раскладной дубинкой защитил земляка от сотрудников ТЦК
Продюсер рассказал, как могут наказать Егора Крида
Колонну НАТО «утрамбовали», диаспоры в ужасе, десант в Одессе: что дальше
Звезда «6 кадров» высказался о Галкине и Назарове
Минюст предложил обеспечивать малышей в колониях зубной пастой и шампунем
Трогавший за промежность девочку в «Лондон Молле» поплатился за выходку
«Папины дочки», романы, свадьба с Миногаровой: как живет Александр Горчилин
Американист назвал виновного в «заговоре» РФ, Китая и КНДР против США
Российские кочевницы получили новые права
Путин ответил на обвинения американских СМИ в адрес Уиткоффа
Международный парад парусов прошел в рамках ВЭФ
Трамп пообещал Путину «нечто», если будет недоволен решением по Украине
Трамп раскрыл свои планы, в которых есть Путин
Новые условия семейной ипотеки: кто сохранит на нее право, кто потеряет
Трамп высказался о своих отношениях с главами России, Китая и КНДР
Епископа УПЦ насильно мобилизовали и отправили на украинский полигон
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.