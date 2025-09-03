Названы идеальные города в Подмосковье для осенних прогулок Тревел-эксперт Синельников: полюбоваться осенью можно в Истре и Сергиевом Посаде

Сергиев Посад и Истра — это отличные города Подмосковья, чтобы полюбоваться осенней природой, сказал NEWS.ru тревел-эксперт Игорь Синельников. По его словам, поездка туда обойдется недорого. Также Синельников отметил, что самые красивые виды откроются путешественникам в окрестностях Троице-Сергиевой лавры.

Близкий и бюджетный вариант отдыха — Сергиев Посад в Московской области. На лавру хватит дня, отличной идеей будет задержаться для осмотра природных достопримечательностей. Ночь в местных гостиницах или апартаментах стоит от 2500 рублей. В Истре стоит посетить Ново-Иерусалимский монастырь. Переночевать в городе стоит от 3500 рублей за ночь, — уточнил Синельников.

Ранее вице-президент по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин заявил, что главным трендом уходящего туристического сезона стало замедление роста внутреннего туризма. По его словам, это произошло после нескольких очень динамичных лет. Такая тенденция может говорить о том, что россияне решили начать экономить.