Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 16:41

Названы идеальные города в Подмосковье для осенних прогулок

Тревел-эксперт Синельников: полюбоваться осенью можно в Истре и Сергиевом Посаде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сергиев Посад и Истра — это отличные города Подмосковья, чтобы полюбоваться осенней природой, сказал NEWS.ru тревел-эксперт Игорь Синельников. По его словам, поездка туда обойдется недорого. Также Синельников отметил, что самые красивые виды откроются путешественникам в окрестностях Троице-Сергиевой лавры.

Близкий и бюджетный вариант отдыха — Сергиев Посад в Московской области. На лавру хватит дня, отличной идеей будет задержаться для осмотра природных достопримечательностей. Ночь в местных гостиницах или апартаментах стоит от 2500 рублей. В Истре стоит посетить Ново-Иерусалимский монастырь. Переночевать в городе стоит от 3500 рублей за ночь, — уточнил Синельников.

Ранее вице-президент по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин заявил, что главным трендом уходящего туристического сезона стало замедление роста внутреннего туризма. По его словам, это произошло после нескольких очень динамичных лет. Такая тенденция может говорить о том, что россияне решили начать экономить.

Истра
Сергиев Посад
Троице-Сергиева лавра
путешествия
туризм
осень
Анна Акимова
А. Акимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин раскрыл, кем он считает Зеленского на Украине
Для любимого зятя: соленые огурцы с тархуном — необычно и очень вкусно
Блогер посоветовала живописный регион для короткой поездки осенью из Москвы
Путин пригласил Зеленского в Москву
Путин анонсировал запуск «газовой реки» в Китай
Путин ответил на вопрос о безопасности Украины
Путин раскрыл истинное отношение России к вступлению Украины в ЕС
«На вкус и цвет товарищей нет»: Долина о «голой» вечеринке Крида
Путин объяснил, что происходит с ведущими экономиками ЕС
Названы простые способы быстро повысить артериальное давление
Долина выступила против полного перехода на ИИ
Названы вероятные цели новой торпеды Китая, которую сравнили с «Посейдоном»
ВСУ под землей, ВС РФ в центре Купянска: новости СВО на вечер 3 сентября
В российском городе женщина угнала незапертый автомобиль
Труп на сельской дискотеке: юный рецидивист зарезал сверстника из ревности
Забрали горы: мужчина бесследно пропал на хребте в Кубани, как его спасают
«Стараюсь меньше отвлекаться: Путин высказался об отношении к слухам
Долина призналась, что «прячется» от желающих попасть на юбилейный концерт
Ливни, град и холод до +3? Погода в Москве в середине сентября: чего ждать
Девушку футболиста увезли в больницу из-за очень большого члена ее партнера
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.