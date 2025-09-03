Ганчев сообщил о продвижении российских сил внутри Купянска

Передовые отряды Вооруженных сил РФ ведут бои на улицах Купянска, выбивая солдат ВСУ, сообщил ТАСС глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев. Он отметил, что говорить о полном контроле над городом пока преждевременно, но процесс освобождения идет последовательно.

По нашей информации, российские передовые штурмовые отряды уже находятся внутри города Купянска и выбивают врага с его улиц. Говорить о том, что мы установили определенные позиции внутри города, пока еще преждевременно, но мы видим последовательное освобождение города, — сказал Ганчев.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные развернули флаг РФ в центре Купянска в Харьковской области. В ведомстве отметили, что бойцы ВС РФ продвинулись также в районы наиболее важных административных и промышленных зданий, в том числе около городской администрации.

До этого заместитель главы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что Вооруженные силы Украины заблокировали выезды из Купянска и принуждают местных жителей к рытью окопов. Он подчеркнул, что ВСУ запрещают ввозить гуманитарную помощь.