03 сентября 2025 в 16:46

Вкладчики штурмуют офис банка после отзыва лицензии

Клиенты банка «Таврический» прибыли в офис для выяснения статуса своих вкладов

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Клиенты банка «Таврический», у которого ЦБ России отозвал лицензию на осуществление банковских операций, собираются в офисе учреждения в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. Люди пришли выяснить дальнейшие действия и сроки возврата своих вкладов.

Денежно-кредитный регулятор отозвал лицензию у Таврического банка в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации и полной утратой собственных средств финансовой организации. По величине активов кредитная организация занимала 60-е место в банковской системе Российской Федерации.

Ранее банк «Таврический» временно остановил обслуживание клиентов как в отделениях, так и через онлайн-сервисы. Как сообщили в пресс-службе организации, такое решение было принято по техническим причинам. Изначально доступ к онлайн-сервисам планировали восстановить к 10:00 3 сентября.

Ранее юрист и правозащитник Михаил Салкин в комментарии NEWS.ru заявил, что при отзыве лицензии у банка страховое агентство осуществляет возмещение средств по вкладам. По его словам, сложности могут возникнуть лишь в случае, если в финансовой организации не сохранились сведения о клиентах. Правозащитник отметил, что кредитные обязательства при этом сохраняют свою силу. Салкин также добавил, что реквизиты для погашения задолженности будут размещены на официальных сайтах финансовой организации,

