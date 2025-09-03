В России придумали способ воспитать патриотизм в детях

Воспитание патриотизма является системой прикладных инструментов, заявил «ФедералПресс» заместитель полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов. Он добавил, что формированием ценностей молодежи должны заниматься не только родители, но и государство.

Воспитание [патриотизма] — это система стереотипов, [технологий] и критериев, что хорошо, а что плохо. Это должно быть понятно не только в семье, но и на уровне государства, — сказал Куранов.

По его словам, разработан набор современных технологий и методик, позволяющих внедрять патриотическое воспитание. Куранов уточнил, что данные наработки проходят апробацию в Бурятии, а с 1 сентября их начали внедрять по всему Дальнему Востоку.

Ранее стало известно, что в российских школах появится новый предмет — «Духовно-нравственная культура». По данным Минпросвещения, его начнут преподавать со следующего учебного года — в 2026–2027 годах.