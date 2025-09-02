Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 13:19

Герой России назвал ответственных за проблемы в системе образования России

Генерал Липовой обвинил Запад в развале системы образования России в 1990-е годы

Сергей Липовой Сергей Липовой Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Проблемы в системе образования РФ произошли по вине Запада, заявил Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой в ходе пресс-конференции. По его словам, под красивыми лозунгами западные специалисты испортили то, что было, и внедрили в стране системы зарубежного образца, передает корреспондент NEWS.ru.

Чего добивались наши так называемые партнеры, которых в 1990-х годах тут было пруд пруди, и они советниками были, они были тут различного рода кураторами, консультантами, которые развалили наше образование, которые сказали, теперь вам образование не нужно, вы теперь уже одной ногой стоите в Европе, ввели нам эту, так называемую Болонскую систему. Много что они нам под красивыми лозунгами сломали, испортили, — сказал Липовой.

Генерал подчеркнул, что все это оказало непосредственное влияние на российскую молодежь. В результате подрастающее поколение перестало знать что-либо о том, что было до, во время и после Великой Отечественной войны, и «почему сегодня Россия вновь воюет с фашизмом», утверждает он.

И вот с начала специальной военной операции молодежь буквально повернулась лицом к сегодняшней истории, она начала интересоваться, что же происходит. Она меняется на глазах. Мы видим, как растут ряды наших волонтеров, которые работают, помогают фронту. И ряды юнармейцев, суворовцев, нахимовцев и так далее. И все стараются как-то. Кто-то письма пишет, кто-то собирает какую-то гуманитарку, кто-то сети вяжет, — отметил Липовой.

По его словам, сегодня молодежь «очнулась от этих сладких снов» и начала понимать, что происходит. Генерал подчеркнул, что «если сейчас, не дай бог, фашизм победит, то не будет ни нашей Родины, ни их, ни семей, ни родных и близких».

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что новые учебные пособия по истории разработаны для того, чтобы сделать изучение предмета более увлекательным для школьников. Их ключевой задачей является формирование у ребенка интереса к науке, который побудит его выбрать исторический фильм или книгу вместо «дурацкого ролика на YouTube».

Сергей Липовой
образование
Россия
Запад
