Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 18:22

В Петербурге ожидают закрытия более 80 алкогольных супермаркетов

КППИТ Петербурга ожидает закрытия 84 торговых точек сети «РосАл»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге закроются 84 торговые точки сети «РосАл» после вступления в силу закона о борьбе с «наливайками», заявил председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов. По его словам, которые приводит РБК, соответствующая сеть не подала заявку на включение в реестр для легальной продажи алкоголя ночью.

Предпосылок к отмене закона мы не видим. Позитивные новости есть, ряд «наливаек» закрывается. На них основные жалобы от наших граждан. Они могут преобразовать заведение — открыть кухню, убрать магазин, — отметил Ситов.

Чтобы получить разрешение на работу в ночное время суток, заведения должны соответствовать семи критериям. Среди них — площадь помещения не менее 50 квадратных метров, отдельный вход с фасадной части здания, две отдельные уборные для посетителей и персонала, а также рабочий штат из пяти человек.

До этого нарколог Виталий Холдин заявил, что людям, злоупотребляющим спиртными напитками, грозит синдром внезапной смерти. Подобная зависимость, по его словам, чревата алкогольной миокардиопатией. Это заболевание может привести к летальному исходу даже в тот момент, когда человек трезв.

Санкт-Петербург
алкомаркеты
алкоголь
жалобы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Похититель кенгуру отправится в психбольницу
Более 40 поездов задержаны из-за происшествия в Ростовской области
Куртка, «лещ» и уголовка: стычка с подростком дорого обошлась ретрограду
Каким будет iPhone 17: предзаказ, старт продаж в РФ, характеристики, цены
Продавцы закрасили пешеходный переход из-за запрета торговать на нем
Капуста с апельсином покорила всю семью: готовлю уже третью порцию
Стало известно, к чему «Коалиция желающих» пытается склонить Трампа
Машинист поезда снял на камеру зацеперов, метнувших булыжник прямо в кабину
В Евросоюзе признали неудобную правду об антироссийских санкциях
Кузнецов из «Улиц разбитых фонарей» раскрыл, как отмечает день рождения
Путин высказался о противостоянии «партии войны» с Трампом на Украине
Путин назвал одно из главных желаний большинства бойцов СВО
Легендарный российский тренер объяснил неудачный старт «Спартака» в РПЛ
Маркаряну продлили арест по делу о реабилитации нацизма
Названа страна, по которой сильнее всего ударит отказ Европы от нефти из РФ
Активы экс-премьера Карачаево-Черкесии на 41,9 млрд рублей ушли государству
В Петербурге ожидают закрытия более 80 алкогольных супермаркетов
Арест миллионера в США омрачил элитный круиз для россиян
Названа причина, почему Зеленский откажется встретиться с Путиным в Москве
Путин одним словом описал пост Трампа о заговоре против США
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.