В Петербурге ожидают закрытия более 80 алкогольных супермаркетов

В Санкт-Петербурге закроются 84 торговые точки сети «РосАл» после вступления в силу закона о борьбе с «наливайками», заявил председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов. По его словам, которые приводит РБК, соответствующая сеть не подала заявку на включение в реестр для легальной продажи алкоголя ночью.

Предпосылок к отмене закона мы не видим. Позитивные новости есть, ряд «наливаек» закрывается. На них основные жалобы от наших граждан. Они могут преобразовать заведение — открыть кухню, убрать магазин, — отметил Ситов.

Чтобы получить разрешение на работу в ночное время суток, заведения должны соответствовать семи критериям. Среди них — площадь помещения не менее 50 квадратных метров, отдельный вход с фасадной части здания, две отдельные уборные для посетителей и персонала, а также рабочий штат из пяти человек.

До этого нарколог Виталий Холдин заявил, что людям, злоупотребляющим спиртными напитками, грозит синдром внезапной смерти. Подобная зависимость, по его словам, чревата алкогольной миокардиопатией. Это заболевание может привести к летальному исходу даже в тот момент, когда человек трезв.