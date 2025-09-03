Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 18:26

Маркаряну продлили арест по делу о реабилитации нацизма

Суд продлил арест блогеру Маркаряну до 9 ноября

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Суд принял решение о продлении срока содержания под стражей для блогера Арсена Маркаряна до 9 ноября, передает Telegram-канал Baza. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (реабилитация нацизма).

Защита Маркаряна настаивает на том, что его клиент не пытался скрыться от правосудия. Адвокаты заявили, что блогер прибыл в Москву 14 июля и более месяца свободно передвигался по городу, занимаясь созданием контента, хотя уголовное дело против него было возбуждено еще 9 июня.

23 августа его непонятным способом задержали. На него ничего не надевали, не заламывали, а когда привезли в отдел, никто не сказал, что он в розыске, — передает канал слова адвоката.

Представители защиты также предоставили суду объемные материалы, характеризующие подзащитного с положительной стороны и подтверждающие его готовность к сотрудничеству со следствием. Сам Маркарян категорически отрицает факт попытки скрыться в багажнике автомобиля. Он утверждает, что находился на пассажирском сидении и не был уведомлен о своем розыске. Блогер подчеркнул, что не планировал выезжать за пределы России, так как даже не имел при себе необходимых для этого документов.

По версии правоохранительных органов, задержание Маркаряна произошло в автомобиле, который следовал в направлении Республики Беларусь. Основанием для возбуждения уголовного дела стала публикация видео, которое, по мнению следствия, содержит признаки реабилитации нацизма и оскорбления памяти защитников Отечества. В ходе допроса обвиняемый вину не признал, а максимальное наказание по вменяемой ему статье может достигать пяти лет лишения свободы.

Ранее Маркарян признался, что в прошлом совершал ошибки и допускал некорректные высказывания из-за нестабильного психического состояния. Он уточнил, что долгое время боролся с депрессией и пытался справиться с ней самостоятельно, что существенно повлияло на его поведение.

Россия
суды
блогеры
аресты
