Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 20:15

Путин сделал неожиданное признание о боях на Украине

Путин: Украина в 2022 году заявила о желании вести бои до отворачивания головы

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия в 2022 году получила от украинской стороны сообщение о готовности продолжать боевые действия до тех пор, пока РФ «не отвернет голову» или наоборот, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Пекине. По его словам, ситуация поменялась после того, как ВС России были отведены от Киева, говорится на сайте Кремля.

После того как мы по настоятельным призывам западноевропейских наших коллег отвели войска от Киева, сразу ситуация поменялась. И нам сказали, почти дословно, следующее: теперь будем воевать до тех пор, пока либо вы нам голову не отвернете, либо мы вам, — высказался Путин.

Ранее российский лидер заявил, что ВСУ не имеют ресурсов для масштабных наступательных действий. По данным военных экспертов, украинские силы могут лишь удерживать оборону, тогда как армия РФ продвигается вперед. Путин при этом подчеркнул, что недооценивать противника нельзя.

Кроме того, Путин указал, что часть европейских стран, выступающих за продолжение конфронтации на Украине, образует так называемую «партию войны». По его словам, она регулярно критикует «партию мира», под которой он подразумевает США. Глава РФ отметил, что одни силы настаивают на ведении боевых действий «до последнего украинца», в то время как нынешняя американская администрация во главе с Дональдом Трампом ищет пути мирного урегулирования.

Владимир Путин
Украина
Россия
бои
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ташкент призвал Москву наказать россиянина за оскорбление мигранта
Раскрыты потери ВСУ за месяц
Историк раскрыл тайный смысл слов президента Финляндии о «победе» над СССР
В Израиле почтили память героев Второй мировой войны
В России рассказали о незавидном положении ВСУ в Серебрянском лесу
Блюдо элиты: рецепт соленых помидоров с лаймом и фенхелем
Самолет Путина приземлился на Дальнем Востоке
«Сильно просчитались»: Фицо об изоляции ЕС за отказ приехать в Китай
Модель Миногарова и звезда «Папиных дочек» сообщили фанатам важную новость
«Курьерам в общий вход нельзя»: как я хотел заработать 200 тысяч в доставке
Стало известно, из-за чего закрылось шоу «6 кадров»
Ивлеева, Лолита, рэпер Vacio: как сейчас живут участники «голой» вечеринки
«Способны выламывать двери»: генерал США пригрозил России и Китаю
Трампу указали, где на самом деле стоит искать заговор против США
Бывший свекор избил знаменитую певицу во время выступления на свадьбе
Суд принял решение по делу студента-предателя из иностранного вуза
На Украине ответили на приглашение для Зеленского посетить Москву
Житель Сыктывкара ножом вспорол горло жене прямо у нее на работе
Салат на зиму: хрустящий рецепт из сезонных овощей без стерилизации
Подруга Петросяна рассказала, как артист себя чувствует
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.