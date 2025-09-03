Путин сделал неожиданное признание о боях на Украине Путин: Украина в 2022 году заявила о желании вести бои до отворачивания головы

Россия в 2022 году получила от украинской стороны сообщение о готовности продолжать боевые действия до тех пор, пока РФ «не отвернет голову» или наоборот, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Пекине. По его словам, ситуация поменялась после того, как ВС России были отведены от Киева, говорится на сайте Кремля.

После того как мы по настоятельным призывам западноевропейских наших коллег отвели войска от Киева, сразу ситуация поменялась. И нам сказали, почти дословно, следующее: теперь будем воевать до тех пор, пока либо вы нам голову не отвернете, либо мы вам, — высказался Путин.

Ранее российский лидер заявил, что ВСУ не имеют ресурсов для масштабных наступательных действий. По данным военных экспертов, украинские силы могут лишь удерживать оборону, тогда как армия РФ продвигается вперед. Путин при этом подчеркнул, что недооценивать противника нельзя.

Кроме того, Путин указал, что часть европейских стран, выступающих за продолжение конфронтации на Украине, образует так называемую «партию войны». По его словам, она регулярно критикует «партию мира», под которой он подразумевает США. Глава РФ отметил, что одни силы настаивают на ведении боевых действий «до последнего украинца», в то время как нынешняя американская администрация во главе с Дональдом Трампом ищет пути мирного урегулирования.