«Способны выламывать двери»: генерал США пригрозил России и Китаю Генерал Шнайдер: у США нет опасений из-за военного парада в Пекине

Военно-воздушные силы США не испытывают опасений в связи с демонстрацией новейшей военной техники Народно-освободительной армией Китая на параде в Пекине, заявил глава командования Тихоокеанских ВВС генерал Кевин Шнайдер. По его словам, американские ВВС способны «выламывать двери» Китая, России и КНДР, передает The War Zone.

Такие страны, как Китай, Северная Корея, Россия и другие, проводят подобные мероприятия. Конечно, большое внимание уделяется сигналам. Знаете, сигналы, безусловно, играют здесь свою роль, но, думаю, вывод из этого такой: нас это не останавливает, — сказал генерал.

Шнайдер подчеркнул, что Пентагон продолжает опережать потенциальные угрозы и активно разрабатывает новые средства противодействия. Офицер также отметил, что американская сторона проанализирует показанные на параде в Пекине военные технологии, а одной из ключевых задач США остается создание ситуации, при которой противник не сможет прогнозировать действия американских вооруженных сил.

Ранее президент России Владимир Путин назвал юмором пост американского лидера Дональда Трампа о возможном заговоре Москвы, Пекина и Пхеньяна против Вашингтона. Он добавил, что находится с Трампом в хороших отношениях и называет его по имени.