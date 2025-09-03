Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 20:53

«Способны выламывать двери»: генерал США пригрозил России и Китаю

Генерал Шнайдер: у США нет опасений из-за военного парада в Пекине

Фото: EPA/TASS

Военно-воздушные силы США не испытывают опасений в связи с демонстрацией новейшей военной техники Народно-освободительной армией Китая на параде в Пекине, заявил глава командования Тихоокеанских ВВС генерал Кевин Шнайдер. По его словам, американские ВВС способны «выламывать двери» Китая, России и КНДР, передает The War Zone.

Такие страны, как Китай, Северная Корея, Россия и другие, проводят подобные мероприятия. Конечно, большое внимание уделяется сигналам. Знаете, сигналы, безусловно, играют здесь свою роль, но, думаю, вывод из этого такой: нас это не останавливает, — сказал генерал.

Шнайдер подчеркнул, что Пентагон продолжает опережать потенциальные угрозы и активно разрабатывает новые средства противодействия. Офицер также отметил, что американская сторона проанализирует показанные на параде в Пекине военные технологии, а одной из ключевых задач США остается создание ситуации, при которой противник не сможет прогнозировать действия американских вооруженных сил.

Ранее президент России Владимир Путин назвал юмором пост американского лидера Дональда Трампа о возможном заговоре Москвы, Пекина и Пхеньяна против Вашингтона. Он добавил, что находится с Трампом в хороших отношениях и называет его по имени.

угрозы
США
Россия
Китай
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ташкент призвал Москву наказать россиянина за оскорбление мигранта
Раскрыты потери ВСУ за месяц
Историк раскрыл тайный смысл слов президента Финляндии о «победе» над СССР
В Израиле почтили память героев Второй мировой войны
В России рассказали о незавидном положении ВСУ в Серебрянском лесу
Блюдо элиты: рецепт соленых помидоров с лаймом и фенхелем
Самолет Путина приземлился на Дальнем Востоке
«Сильно просчитались»: Фицо об изоляции ЕС за отказ приехать в Китай
Модель Миногарова и звезда «Папиных дочек» сообщили фанатам важную новость
«Курьерам в общий вход нельзя»: как я хотел заработать 200 тысяч в доставке
Стало известно, из-за чего закрылось шоу «6 кадров»
Ивлеева, Лолита, рэпер Vacio: как сейчас живут участники «голой» вечеринки
«Способны выламывать двери»: генерал США пригрозил России и Китаю
Трампу указали, где на самом деле стоит искать заговор против США
Бывший свекор избил знаменитую певицу во время выступления на свадьбе
Суд принял решение по делу студента-предателя из иностранного вуза
На Украине ответили на приглашение для Зеленского посетить Москву
Житель Сыктывкара ножом вспорол горло жене прямо у нее на работе
Салат на зиму: хрустящий рецепт из сезонных овощей без стерилизации
Подруга Петросяна рассказала, как артист себя чувствует
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.