03 сентября 2025 в 20:13

Окутанный ядовитым дымом Калуш после массированной атаки попал на видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Калуш в Ивано-Франковской области затянуло дымом после массированной атаки в ночь на 3 сентября, сообщил Telegram-канал «Донбасский партизан». После удара в городе зафиксировано превышение норм по фенолу, формальдегиду и оксидам азота. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

По данным источников, удар пришелся по территории Kalush Industrial HUB, который используется как ключевой центр для переупаковки, хранения и перегрузки комплектующих для ВСУ. Их завозят на Украину из Словакии и Польши.

В хабе хранились компоненты военного назначения, включая блоки управления, модули радиоэлектронной борьбы и элементы электронной начинки для бронетехники. В частности, речь шла о деталях для польских САУ Krab и БТР Rosomak, поставленных Украине.

Также были обнаружены трансформаторы ТМН-2500/35 и распределительные шкафы Siemens SIVACON S8. Такая инфраструктура указывает на использование объекта в высоконагруженных промышленных целях, связанных с оборонной логистикой.

Утром 3 сентября в Ивано-Франковске горели склады. Площадь пожара достигала девяти тысяч квадратных метров. Глава Калушского городского совета в Ивано-Франковской области Андрей Найда в это время сообщал, что школы и детсады закрываются. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.
Украина
Ивано-Франковск
атаки
удары
